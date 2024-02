Ces poulets vendus dans toute la France ne doivent pas être consommés

Un rappel de produit a été lancé sur une gamme de poulets vendus dans des grandes enseignes de toute la France. Si vous en avez chez vous, il ne faut surtout pas les consommer.

Quand vous faites vos courses, le choix des produits achetés doit être fait minutieusement. Poisson, produits à base de canard et maintenant poulets, les rappels de produits se multiplient ces dernières semaines. Cette fois-ci, Rappel Conso alerte sur l'achat de certains poulets vendus en supermarché dans toute la France. Il est donc temps de vérifier votre réfrigérateur pour être sûr que vous n'en avez pas acheté récemment.

Ils ont notamment été commercialisés chez Carrefour, Franprix, Intermarché, Système U, Leclerc ou encore Auchan. Ce rappel concerne les poulets Label Rouge. Plus précisément, il s'agit du poulet jaune de la marque Fermier de Gascogne, de la marque Peyac ou encore de la marque Sud Ouest et L'Ardoise du Volailler. Les références des lots sont les suivantes 2074055257, 2074055283, 2074055351 et 2074055327. La mise en rayon de ces produits a eu lieu jusqu'au 6 février.

Si vous aviez prévu un bon poulet frites ce week-end, vérifiez qu'il ne fait pas partie de cette liste. La procédure de rappel prendra fin le 1er mars prochain. Jusqu'à cette date et si vous possédez un de ces produits chez vous, vous pouvez le ramener en magasin pour vous faire rembourser. Si vous voulez vous en débarrasser directement chez vous, vous pouvez le jeter ou le détruire.

Ces produits font l'objet d'un rappel suite à une "non conformité microbiologique", entrainant un risque de présence de Listeria, bactérie responsable de la listériose. Si vous en avez consommé et que vous avez développé des symptômes dans les deux mois après la consommation (période d'incubation), il est nécessaire de consulter un médecin. Il faudra bien lui indiquer la consommation de poulet possiblement contaminé. Pour toute information complémentaire, contactez le 0969366936.