Attention à ces crêpes vendues partout, il ne faut surtout pas les consommer

Dans toute la France, des galettes de blé noir vendues en supermarché font l'objet d'une procédure de rappel. Casino, Monoprix, Franprix sont notamment concernés.

Amateur de produits bretons, méfiez-vous. Si vous aimez acheter des galettes de blé noir déjà préparées, il faut bien les choisir surtout en ce moment. En effet, une procédure de rappel a été lancée à l'encontre de plusieurs marques de ce produit vendu dans de grandes enseignes. Cela concerne particulièrement les galettes garnies jambon emmental et vendues par lot de deux.

Vous en trouvez dans toute la France et elles sont de la marque des enseignes où elles sont vendues. Par exemple, chez Monoprix, il s'agit des "2 galettes de blé noir jambon emmental 300G", référence GTIN 3350030201708, lot 050 et avec une date limite de consommation au 10 mars 2024, mise en vente entre le 20 février et le 2 mars. Le même produit est concerné chez Franprix et a été disponible du 23 février au 1er mars. La référence est la suivante : GTIN 3263858499014, lot 051 et avec une date limite de consommation au 11 mars 2024. Enfin Casino propose un produit similaire de sa marque "Casino ça vient d'ici" sous la référence GTIN 3222477709577, lot 051 et avec une date limite de consommation au 11 mars également. Les galettes étaient en rayon du 21 février au 1er mars.

Pourquoi ces produits, pourtant issus de marques différentes, font-ils l'objet d'un rappel ? C'est en fait la garniture qui pose problème : le jambon présente un goût anormal. Celui-ci pourrait être causé par une contamination potentielle par un produit d'entretien. Si vous avez acheté ce produit, il ne faut donc surtout pas le consommer. Jusqu'au 19 mars, vous pouvez même le ramener en magasin pour remboursement. Si vous ne voulez pas vous déplacer, il suffit de le jeter chez vous.

Si malheureusement vous avez déjà consommé les galettes, consultez un médecin à la moindre apparition de symptômes en lui signalant que vous avez mangé ce produit rappelé. Si vous avez des questions supplémentaires, contactez le service consommateur concerné au 0800084000 (Monoprix), 0970171000 (Franprix), 0800133016 (Casino). Il serait peut-être préférable de faire vos galettes vous-même cette semaine ou au moins bien choisir votre garniture !