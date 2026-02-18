Arabie Saoudite, Algérie, Maroc, Tunisie… Des dates et horaires de ramadan différents de la France pour le rite musulman

Le ramadan 2026 débute ce mercredi en France. L'Arabie Saoudite fait de même. Mais la date est contestée et l'Algérie, le Maroc, ou encore la Tunisie ont opté pour une autre date. Pourquoi le début et la fin du jeûne évoluent d'un pays à l'autre ?

Le ramadan débute ce mercredi 18 février 2026 en France. C'est ce qu'a annoncé hier soir, vers 18h30 la Grande Mosquée de Paris à l'issue de sa Nuit du doute. La date de début du ramadan est contestée néanmoins, par une partir des musulmans. Le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui avait annoncé dès le début du mois que le ramadan devait débuter ce jeudi 19 février, campe sur ses positions. Ce mercredi, l'instance a publié un communiqué indiquant que "conformément aux données scientifiques, les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026". Et le désaccord avec la Mosquée de Paris est explicite : "Aussi, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), réitère son annonce : Jeudi 19 février 2026 est le premier jour de Ramadan de l'année 1447 H", peut-on lire. Le CFCM conclue que "tout en respectant les décisions prises par certains pays musulmans, le CFCM rappelle que ces décisions ne doivent pas engager les musulmans de France".

La Mosquée de Paris s'est rangée à l'avis du Conseil théologique musulman de France (CTMF), une autre instance qui avait fixé la date du ramadan dès ce mercredi. La Nuit du doute semble aussi avoir suivi (volontairement ou non) l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen et la Palestine, qui ont opté pour la même date.

Le ramadan 2026 débutera jeudi dans de nombreux pays

Le ramadan 2026 débutera en revanche un jour plus tard en Algérie, où la Commission des croissants lunaires du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs s'est prononcée hier en fin de journée pour le jeudi 19 février, comme en Tunisie, où le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé que le premier jour du mois était fixé jeudi également.

La date du ramadan avait aussi été fixée à jeudi depuis plusieurs jours à Oman, qui s'est basé sur les calculs astronomiques. La Jordanie, la Turquie et Singapour ont choisi la même date, soit par anticipation, soit faute d'avoir pu observer le croissant de lune mardi soir.

Le Maroc procédera à sa Nuit du doute mercredi soir. En fonction de l'observation ou non du croissant de lune, le début du ramadan pourrait donc tomber une fois encore ce jeudi ou... vendredi. La Mauritanie est dans la même situation.

Le ramadan dépend du calendrier hégirien, également dit islamique. Un calendrier lunaire synodique, et non solaire, comme notre calendrier grégorien. De ce fait, chaque année, le début du mois de ramadan survient à des dates qui peuvent changer selon l'appréciation de chacun mais aussi d'un pays à l'autre. Si généralement les autorités religieuses s'harmonisent entre elles dans un même Etat, le choix de la date dépendant de l'observation de la lune pour beaucoup, il n'est pas rare qu'un pays commence un jour et un autre le suivant. En somme, la date du début du mois de ramadan n'est rendue officielle dans la plupart des pays du globe qu'après une nuit du doute qui leur est propre.

En Algérie, au Maroc, en Tunisie... Le même ramadan qu'en France ?

Lors de la Nuit du doute, les autorités religieuses tentent, aux quatre coins du globe, d'apercevoir la nouvelle lune qui marque le début du ramadan. Notons que si, dans certains pays, des calculs astronomiques permettent d'acter bien en amont la date du début du mois de jeûne, dans la plupart, la traditionnelle observation de la lune est toujours respectée. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, le ramadan débute souvent le même jour qu'en France, tout comme en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït, au Bahreïn, au Yémen, en Palestine, au Liban et en Égypte. Mais il arrive que des différences soient observées. Dans le Sultanat d'Oman, la Jordanie, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, et Singapour, on observe aussi le ramadan selon son propre calendrier.

Le début du jeûne et la fin du jeûne étant fixés à l'heure du lever et du coucher du soleil, les horaires durant lesquels les musulmans pratiquants ne doivent, entre autres, ni boire ni manger, varient eux aussi d'un pays à l'autre, et même d'un jour à l'autre ! En effet, avec les journées qui s'allongent en ce début d'année, chaque jour du ramadan qui passe sera plus long que le précédent.