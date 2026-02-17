Ramadan 2026 : Arabie Saoudite, Algérie, Maroc, Tunisie… Des dates et horaires différents pour le rite musulman

Arabie Saoudite, Algérie, Maroc, Tunisie… Le ramadan ne commence pas le ramadan le même jour pardtout dans le monde. Pourquoi le début et la fin du jeûne évoluent d'un pays à l'autre ? En France, le premier jour est attendu.

Les musulmans pratiquants s'apprêtent, comme chaque année au début du neuvième mois de l'année du calendrier hégirien, appelé ramadan, à entamer leur mois de jeûne. Mais le calendrier hégirien, également dit islamique, est un calendrier lunaire synodique, et non solaire, comme notre calendrier grégorien. De ce fait, chaque année, le début du mois de ramadan survient une dizaine de jours plus tôt dans notre calendrier. Ainsi, alors que le mois du jeûne avait commencé fin février l'année passée, il débutera ce mercredi 18 ou ce jeudi 19 février 2026 en France.

En Arabie saoudite, les autorités religieuses ont déjà indiqué que le ramadan débuterait le mercredi 18 février 2026. L'officialisation a eu lieu ce mardi en fin d'après-midi après l'observation du croissant de lune par les comités d'astronomie et de vision oculaire. Le croissant a été aperçu avec succès depuis l'observatoire de Tumair.

Car la date du ramadan varie d'un pays à l'autre. Si généralement les autorités religieuses s'harmonisent entre elles dans un même État, le choix de la date dépendant de l'observation de la lune pour beaucoup, il n'est pas rare qu'un pays commence un jour et un autre le suivant. En somme, la date du début du mois de ramadan n'est rendue officielle dans la plupart des pays du globe qu'après une nuit du doute qui leur est propre.

En Algérie, au Maroc, en Tunisie... Le même ramadan qu'en France ?

Lors de la Nuit du doute, les autorités religieuses tentent, aux quatre coins du globe, d'apercevoir la nouvelle lune qui marque le début du ramadan. Notons que si, dans certains pays, des calculs astronomiques permettent d'acter bien en amont la date du début du mois de jeûne, dans la plupart, la traditionnelle observation de la lune est toujours respectée. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, le ramadan débute souvent le même jour qu'en France, tout comme en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït, au Bahreïn, au Yémen, en Palestine, au Liban et en Égypte. Mais il arrive que des différences soient observées. Dans le Sultanat d'Oman, la Jordanie, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, et Singapour, on observe aussi le ramadan selon son propre calendrier.

Le début du jeûne et la fin du jeûne étant fixés à l'heure du lever et du coucher du soleil, les horaires durant lesquels les musulmans pratiquants ne doivent, entre autres, ni boire ni manger, varient eux aussi d'un pays à l'autre, et même d'un jour à l'autre ! En effet, avec les journées qui s'allongent en ce début d'année, chaque jour du ramadan qui passe sera plus long que le précédent.