Boeing : pourquoi l'avionneur américain accumule-t-il les problèmes techniques ?

Avec la nouvelle mésaventure impliquant un Boeing 777 jeudi, la listes des incidents concernant des appareils de l'avionneur s'allonge.

Nouvelle frayeur ce jeudi 7 mars ! Un Boeing 777 en partance de Sant Francisco et à destination du Japon a finalement dû atterrir à Los Angeles après qu'un pneu de son train d'atterrissage gauche s'est fait la malle au moment du décollage. Outre les nombreux dégâts engendrés par cette chute, le pneu ayant rebondi et endommagé plusieurs voitures dans un des parkings de l'aéroport, comme le rapporte Le Monde, voilà surtout un nouvel incident impliquant le célèbre avionneur américain qui vient s'ajouter à une liste déjà longue !

Certes, les experts estiment que dans ce cas précis, ce sont davantage les équipes de maintenance que le fabricant qui sont en cause. Il n'en reste pas moins que Boeing avait déjà fait parlé de lui en janvier lorsque le moteur d'un 747 avait pris feu en plein vol, rapportait à l'époque TF1 Info, ou encore, peu avant cet incident, quand la porte d'un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines s'était détachée en plein vol, selon L'Usine nouvelle. En mars 2019, la suspension de vol de tous les Boeing 737 Max avait même été décidée après les deux crashs impliquant des avions des compagnies Lion Air en octobre 2018 et Ethiopian Airlines. Cette suspension avait acté le début de la série noire pour Boeing.

Alors que certains parlent de malédiction du 737 Max depuis sa création en 2015, le modèle étant souvent impliqué dans les différents incidents rapportés, la journaliste à l'Aérospatium, Caroline Bruneau, questionnée par TF1 Info, apporte une réponse plus raisonnée à cette série noire. Selon elle, "Boeing a licencié beaucoup d'ingénieurs, ils ont beaucoup réduit leur bureau d'études". Mais ce n'est pas tout, d'après Caroline Bruneau l'avionneur américain a aussi, d'une part, "baissé sa qualité de production", et d'autre part, "bénéficié de trop d'indulgence de la part des autorités de régulation américaine". Une chose est sûre, comme dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et tandis que Boeing tente de redresser la barre, l'européen Airbus affiche un carnet de commandes qui a de quoi faire des envieux !