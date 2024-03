Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 19 mars 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage du jour promettait 17 millions d'euros à celui ou celle qui parviendrait à trouver les résultats de l'Euromillions. Voici la combinaison gagnante du jour !

Pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, les joueurs pouvaient espérer remporter jusqu'à 17 millions d'euros. Au vu de la répartition des gains sur la page résultats du site de la Française des jeux, il apparaît clairement que personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante du jour. En effet, on sait que le prochain tirage Euromillions proposera 29 millions d'euros au vainqueur. La cagnotte n'aurait été "que" de 17 millions d'euros comme ce soir si grand gagnant il y avait eu ce mardi 19 mars 2024. Voici sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du 19/03/2024 7 - 16 - 18 - 20 - 32 Etoiles : 1 - 3

MyMillion : HZ 468 3439

​​​​​​​Alors qu'à l'Euromillions, vos chances de remporter un jackpot sont de l'ordre d'une sur plus de 139 millions, sachez qu'au Loto, si le jackpot est nettement moins attractif, vos chances de devenir millionnaire sont plus importantes. Elles restent néanmoins d'une sur un peu plus de 19 millions. Et en ce moment, il semble que le gros lot commence à être plutôt intéressant au Loto justement. De quoi motiver les adeptes de l'Euromillions ? Sachez en tout cas que, mercredi, la Française des jeux proposera 12 millions d'euros pour son nouveau tirage du Loto.