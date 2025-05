Léon XIV : Robert Francis Prevost, déjà une part sombre dans la biographie du nouveau pape

Léon 14, Robert Francis Prevost, est le nouveau chef de l'Eglise catholique. Le nouveau pape est le premier américain à ce poste, présenté comme un homme d'écoute et de synthèse, mais aussi avec quelques zones d'ombre...

09:31 - Un point noir dans le CV du nouveau pape Léon 14 Robert Francis Prevost rentrera à Chicago et deviendra supérieur de la province augustinienne de Notre-Dame-du Bon Conseil, dans le Midwest en 1999, puis prieur général entre 2001 et 2013. Comme l'a rappelé le Figaro dès jeudi, cette période fera vingt ans plus tard l'objet de vives critiques de la presse américaine, en raison de son attitude dans une affaire d’abus sexuels sur mineurs impliquant un membre de sa congrégation. "En tant que provincial, en septembre 2000, Prevost avait en effet permis l’accueil d’un religieux condamné pour abus sexuels sur mineurs dans un prieuré augustinien situé près d’une école primaire. Avec le durcissement des règles établies par l’épiscopat américain, ce prêtre a été écarté de cette résidence, avant d’être 'réduit à l’état laïc' selon l’expression consacrée, en 2012, après la découverte de nouvelles affaires le mettant en cause", écrit le journal.

09:26 - Un pape dont le père avait des origines françaises Né le 14 septembre 1955 d'un père d'origine française et italienne et d'une mère aux racines espagnoles, Mgr Prevost a étudié au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin, dans lequel il est entré en 1977. Licencié en théologie, il détient aussi un diplôme en mathématiques. Ordonné prêtre en 1982, il est envoyé pour la première fois comme missionnaire au Pérou, à Chulucanas (nord), alors qu'il prépare sa thèse, en 1986. Il y restera donc jusqu'en 1999.

09:22 - Léon 14, un modéré rassurant pour les conservateur Léon 14 a la réputation, au sein de la Curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents, un changement par rapport à l'exercice personnel du pouvoir de son prédécesseur. Son expérience du terrain semble aussi avoir séduit, comme sa vision globale et sa capacité à naviguer au sein de la bureaucratie vaticane, certains le qualifiant de "moins américain des Américains". Sa connaissance profonde du droit canon l'a aussi rendu rassurant aux yeux des cardinaux conservateurs aspirant à une attention plus grande portée à la théologie.

09:17 - Deux décennies au Pérou, pour une oeuvre missionnaire Natif de Chicago, Mgr Prevost a passé en tout deux décennies au Pérou, où il a mené une oeuvre missionnaire. Il détient d'ailleurs aussi la nationalité péruvienne. Mais cette période est aussi celle d'une zone d'ombre.

09:11 - Robert Francis Prevost avait déjà un poste clé avant de devenir Léon XIV Robert Francis Prevost occupait notamment depuis 2023 la tête du puissant dicastère des évêques, succédant au cardinal canadien Marc Ouellet, accusé d'agression sexuelle et qui avait démissionné pour raison d'âge. 1A ce poste, c'était un conseiller très écouté de François sur les nominations des prélats, lequel appréciait particulièrement cet homme souvent qualifié de discret et réservé, et qui s'est immergé des années durant dans les "périphéries", ces territoires éloignés ou délaissés jusqu'ici par l'Eglise.

09:05 - Un fin connaisseur de la Curie romaine Pasteur du quotidien, Robert Francis Prevost avait été propulsé par François dans la hiérarchie vaticane. C'est le pontife argentin qui l'avait rappelé à Rome et qui l'avait créé cardinal en 2023. Léon XIV avait, avant son élection, des fonctions dans sept dicastères (l'équivalent de ministères au Saint-Siège). Sa connaissance parfaite de l'ensemble de la Curie romaine (l'appareil administratif du Saint-Siège) devrait l'aider grandement dans sa tâche.

08:57 - Un nouveau pape qui n'est pas italien, encore Le 267e pape de l'Eglise catholique est le quatrième non italien de suite après le Polonais Jean-Paul II (1978-2005), l'Allemand Benoît XVI (2005-2013) et l'Argentin François (2013-2025).

08:52 - Léon XIV, un non européen lié à l'Amérique latine, dans la continuité de François Les cardinaux ont opté pour la continuité avec le choix de Robert Francis Prevost, même si cet Américain, créé cardinal en 2023 par François, qui a porté son ascension au Vatican, devrait mettre davantage les formes que son prédécesseur, qui avait bousculé le Saint-Siège avec son exercice du pouvoir personnel, voire cassant, froissant les plumes de la hiérarchie vaticane. Le nouveau pape, natif de Chicago, est le deuxième pape non-européen après François et le premier pape américain. Il devrait aussi, par le choix de son nom Léon XIV, et par son origine missionnaire, faire, comme François, le lien avec l'Amérique latine, où il vivait. Il fut pendant environ 20 ans missionnaire au Pérou et est devenu archevêque-évêque émérite de Chiclayo, dans le nord du pays.

08:26 - Un retour aux codes traditionnels de la papauté Dans son discours au balcon de la Basilique Saint-Pierre de Rome, Léon XIV a appelé à "construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, nous unissant tous pour être un seul peuple, toujours en paix". Signe d'un certain retour aux codes de l'Eglise catholique, il était vêtu d'une mozette rouge et d'une étole, des habits liturgiques que François avait abandonnés,

08:18 - Léon 14, un homme d'écoute et de synthèse Robert Francis Prevost, homme d'écoute et de synthèse, était classé parmi les cardinaux modérés et connaissant autant le terrain que les rouages du Vatican. Le futur Léon XIV était considéré avant son élection comme l'un des candidats sérieux pour succéder au pape François, qui l'avait placé à la tête du puissant ministère chargé des nominations de évêques. Mais l'élection de l'Américain est néanmoins une surprise. "On ne s'attendait pas à ça, c'est une surprise complète et merveilleuse", affirme à l'AFP Kathy Hewitt, 58 ans, venue de Philadelphie, en agitant un petit drapeau américain place Saint- Pierre. Donald Trump a félicité le nouveau pape, parlant d'un "grand honneur" pour les Etats-Unis.

08:15 - Que la paix soit avec vous tous !", premier message du nouveau pape Après que le cardinal "protodiacre", le Français Dominique Mamberti, a prononcé la célèbre formule "Habemus papam" ("nous avons un pape") et a présenté le successeur de François, près de 24 heures après le début du conclave, Léon XIV s'est adressé, très ému, aux plus de 1,4 milliard de catholiques : "Que la paix soit avec vous tous !", ont été ses premiers mots, dans un italien teinté d'accent américain. "Merci au pape François", décédé le 21 avril à 88 ans, a-t-il aussi lancé, remerciant ses collègues cardinaux de l'avoir élu.

08:00 - Le pape Léon 14 a été élu hier au Vatican Pour la première fois de son histoire, l'Eglise catholique a élu un pape américain, Robert Francis Prevost, 69 ans, devenu jeudi Léon XIV, dont le premier message au balcon de la basilique Saint-Pierre a été un "appel de paix" à "tous les peuples" devant une foule en liesse.

08/05/25 - 22:30 - Une première messe donnée vendredi à 11h FIN DU DIRECT. Le nouveau pape Léon XIV présidera une messe avec tous les cardinaux dans la chapelle Sixtine ce vendredi 9 mai à 11h. L'annonce a été faite à la presse ce jeudi soir par le représentant du Vatican auprès de la presse, Matteo Bruni, a appris le quotidien italien La Repubblica ce jeudi soir.

08/05/25 - 22:25 - Louis Marius Prevost, le père d'origine française du nouveau pape Robert Francis Prévost a une ascendance française, ce qui explique sans doute son patronyme. Son père, Louis Marius Prevost, est d'origine française et italienne. Sa mère, Mildred Martínez, est d'origine espagnole. Le nouveau pape a deux frères, Louis Martín et John Joseph.

08/05/25 - 22:17 - Obama salue le pape "compatriote de Chicago" Barack Obama a salué l'élection de Léon XIV, le nouveau pape étant originaire de Chicago. "Michelle et moi adressons nos félicitations à notre compatriote de Chicago, Sa Sainteté le pape Léon XIV. C'est un jour historique pour les États-Unis, et nous prierons pour lui alors qu'il entame la tâche sacrée de diriger l'Église catholique et de montrer l'exemple à tant de personnes, toutes confessions confondues", a confié l'ancien président américain dans un message publié sur X.

08/05/25 - 21:59 - Léon XIII avait eu un pontificat particulièrement long Robert Francis Prevost a donc choisi le nom de Léon et devient Léon XIV. Cela faisait près de 150 ans qu'un pape n'avait pas choisi ce patronyme. Son prédécesseur, Léon XIII donc, était italien. Le cardinal romain Vincenzo Giocchino Pecci avait été élu pape en 1878. Surtout, son pontificat avait duré 25 ans jusqu'à sa mort en 1903. Soit l'un des pontificats les plus longs de l'histoire après Pie IX (31 ans et Jean-Paul II (27 ans), rappelle ce jeudi La Croix.