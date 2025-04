Nouveau pape : qui va succéder au pape François ? Un Français parmi les remplaçants évoqués au Vatican

La mort du pape François va enclencher une longue procédure au Vatican, pour prendre la place du souverain pontife. Les rumeurs sur le successeur du souverain pontife avaient commencé au Saint-Siège bien avant son décès.

La santé du pape François, mort ce lundi de Pâques, le 21 avril, inquiétait depuis des semaines voire des mois. Alors que François entamait sa 12e année de pontificat en 2025, il avait dû être hospitalisé le vendredi 14 février : l'homme de 88 ans avait été admis dans une clinique de Rome pour une bronchite qui s'est avérée être une "infection polymicrobienne des voies respiratoires" avait fait savoir le Vatican. Un nouveau problème de santé, après une série d'hospitalisations survenues entre 2021 et 2023, qui a immédiatement relancé les questions sur la succession du chef de l'Eglise.

Le pape François avait prévenu qu'il ne comptait pas renoncer à son rôle de souverain pontife comme l'avait fait son prédécesseur, Benoît XVI à l'âge de 85 ans, malgré ses problèmes de santé. "On ne dirige pas avec un genou, mais avec la tête", avait-il déclaré". Pourtant, sa lettre de démission aurait été rédigée, et ce depuis le jour de son élection. Mais si la renonciation du pape n'a pas été envisagée, les discussions sur la succession du souverain pontife se font entendre dans les couloirs du Vatican depuis bien longtemps, dès que l'octogénaire a présenté ses premiers signes de faiblesse... "Tout le monde se permet désormais d'évoquer le prochain conclave", glissait déjà un observateur avisé à Paris Match en 2023.

Qui sera le successeur du pape François ?

Le successeur du pape François pourrait être difficile à nommer lors du prochain conclave. Le souverain pontife n'a que très peu réuni le collège des cardinaux depuis son arrivée au Saint-Siège. Conséquences : les prélats chargés d'élire celui qui succédera au pape à sa mort se connaissent peu et pourraient avoir du mal à se mettre d'accord sur un nom. Il y aurait cependant, selon Le Figaro, une liste d'éventuels successeurs dans laquelle figureraient plusieurs cardinaux. Trois d'entre eux seraient en pôle position.

Un nom revient avec insistance : celui du cardinal italien Pietro Parolin, le secrétaire d'Etat et numéro 2 du Saint-Siège. L'homme est reconnu pour sa maîtrise des dossiers et sa diplomatie après avoir pondéré certaines positions du pape François. Il serait concurrencé par Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne et par le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa. Néanmoins, aucun de ces trois favoris ne serait à l'heure actuelle vraiment mieux placé que les autres. Le premier étant estimé trop "effacé", le second trop proche du mouvement Sant Egidio, une association de fidèles catholiques, alors que le dernier, âgé de 58 ans, est jugé trop jeune.

Un Français dans la liste des prétendants au Saint-Siège

Hormis ces trois Italiens, d'autres Européens seraient sur la liste des successeurs potentiels au souverain pontife. En Hongrie, c'est le cardinal Peter Erdo qui se fait connaitre mais certains le jugent "peu charismatique". Face à lui, en Suède, le cardinal Anders Arborelius pourrait créer la surprise. Dans la liste se place aussi des cardinaux espagnols, portugais mais également asiatiques. L'un des noms cités pour succéder au pape François est celui d'un Français : il s'agit de l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Le religieux n'est mentionné qu'à la "treizième" position, mais il s'est fait remarquer par le Vatican, pour de bonnes raisons, lors de la visite estivale du pape dans la cité phocéenne en septembre 2023.

Agé de 65 ans et doctorant en théologie, Jean-Marc Aveline a fondé l'Institut de science et théologie des religions de Marseille. Il a été nommé en 2013 évêque titulaire puis en 2019 archevêque de Marseille par le pape François. Il partagerait les idées de ce dernier sur la politique de tolérance au sujet des migrants et sa vision d'une Eglise moins européano-centrée. Son point faible serait qu'il ne pas parle pas italien.

Si ce n'est peut-être pas un Français qui sera élu au Saint-Siège, c'est un Français qui pourrait annoncer le nom du prochain souverain pontife si l'élection se tenait dans les prochains mois. La coutume veut que ce soit le cardinal électeur le plus âgé qui proclame l'élection d'un pape et, en l'occurrence, il s'agit du cardinal d'origine corse Dominique Mamberti. En 2013, c'était déjà un cardinal français qui avait annoncé l'élection de Jorge Bergoglio en tant que nouveau chef du Saint-Siège.