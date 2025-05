Nouveau pape : un favori élu dès aujourd'hui par le conclave, un scénario fou, mais envisagé

L'élection du nouveau pape pourrait avoir lieu dès ce mercredi après un conclave express. Un italien fait figure de grandissime favori pour le Saint-Siège.

L'essentiel : Le nom du nouveau pape pourrait être dévoilé dès ce mercredi 7 mai 2025. En effet, le conclave réunissant les cardinaux votants et permettant d'élire le prochain souverain pontife débute à 16h30 et un premier vote aura lieu. L'occasion, peut-être, de se mettre d'accord sur le successeur du pape François.

Si la fumée blanche - synonyme d'un nouveau pape élu - ne s'échappe pas de la cheminée de La Chapelle Sixtine ce mercredi, ce n'est que partie remise. Ce vote initial sert souvent de test et il s'agit essentiellement de votes symboliques, en guise de respect ou d'amitié.

L'élection pourrait intervenir dès le lendemain. Justement, les plus optimistes des cardinaux ont opté pour des "bagages légers" à leur arrivée au Vatican, révèle le Corriere Della Sera, signe d'un conclave qui s'annonce court. Le cardinal indonésien Ignatus Suharyo Hardjoatmojo assure de son côté dans les colonnes du média italien que "les réunions se déroulent bien (...) Je pense que ce sera dans deux ou trois jours", poursuit-il.

La durée moyenne des dix derniers conclaves est de 3,2 jours et aucun n'a duré plus de cinq jours. Pour rappel, Benoît XVI et François ont tous deux été élus le deuxième jour du conclave.

L'élection d'un nouveau pape dès ce mercredi apparaît comme folle, mais possible. Elle serait la preuve d'une convergence d'opinions extrêmement rare au sein de l'Eglise catholique. Pour illustrer ce potentiel consensus, un nom revient avec insistance. Il s'agit de la figure modérée de l'Eglise : le numéro 2 du Saint-Siège, Pietro Parolin.

12:45 - Le doyen des cardinaux parle d'un "choix d'une importance exceptionnelle" Ce mercredi 7 mai, le doyen des cardinaux a appelé à choisir celui "dont l'Eglise et l'humanité ont besoin en ce tournant si difficile, complexe et tourmenté de l'Histoire", lors de la messe précédant le conclave. Giovanni Battista Re a plaidé pour "maintenir l'unité de l'Eglise" lors de ce "choix d'une importance exceptionnelle" et où "toute considération personnelle doit être abandonnée". 12:30 - La dernière messe avant le conclave Les cardinaux du monde entier ont commencé à célébrer dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, la messe précédant l'ouverture du conclave qui élira le successeur du pape François, ce mercredi. Le nom du futur pape pourrait justement être connu dès ce mercredi, à l'issue du premier vote du conclave. 11:30 - Plus d'un milliard de dollars misés sur le favori Pietro Parolin Le secrétaire d'Etat du Saint-Siège est toujours parmi les favoris, avec une probabilité d'élection de 27 %, selon les côtes des bookmakers. Plus d'un milliard de dollars ont été misé sur lui, d'après France Info. Alors que l'ouverture du conclave approche, Pietro Parolin fait figure de grand favori pour succéder au pape François. Il incarne une ligne modérée, équilibrée, "ni de droite, ni de gauche", selon The Independant. Il pourrait être l'homme de consensus recherché par l'Eglise catholique, face à un monde en proie à de nombreuses tensions géopolitiques 10:39 - Le nom du nouveau pape sera annoncé par un cardinal français Cette année, c'est un cardinal français qui sera chargé d'annoncer au monde entier le nom du prochain pape à l'issue du conclave en prononçant la célèbre formule en latin "Habemus papam" (Nous avons un pape), depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. En effet, cette tâche incombera au plus ancien des cardinaux diacres : le protodiacre Dominique Mamberti, âgé de 73 ans. Il occupe également la fonction de préfet du tribunal suprême de la Signature apostolique. 08:40 - Un pape "surprise" si le conclave dure ? Les scrutins de demain après-midi, les quatrième et cinquième, pourraient plutôt être les bons, comme cela s'est produit lors des deux Conclaves précédents. Mais si cela ne se produit pas et que nous arrivons à vendredi, le troisième jour, "alors les candidats forts du départ pourraient être bloqués, comme cela est arrivé à Angelo Scola en 2013", indique le Corriere Della Sera ce mercredi. Si ce cas de figure arrive et que le conclave vient à tirer, les cardinaux électeurs pourraient se tourner vers d’autres noms émergents, comme l’Américain Robert Prevost, entre autres. 08:13 - Une base solide de 50 voix pour Parolin "Ceux qui émergeront, au moins dans un premier temps, seront ces personnages qui étaient déjà connus de tous dès le début en raison de leur histoire et de leur rôle", peut-on lire ce mercredi 7 mai dans les colonnes du Corriere Della Sera. Le grand favori Pietro Parolin pourrait déjà s'appuyer sur une base solide de 50 voix. Les noms du patriarche de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa et du Philippin Luis Tagle reviennent également avec insistance, mais sans la moindre certitude d'obtenir plus de quelques dizaines de voix. 08:02 - Des votants partagés entre "conservateurs" et "progressistes" Capacité pastorale, vision internationale... Le profil du futur pape devra correspondre aux problèmes qui incombent à l'Eglise ces derniers temps. Si plusieurs noms ont été discutés pendant les congrégations, "les schémas ont été brisés et tout est plus fragmenté que l’opposition déjà usée entre 'conservateurs' et 'progressistes'", juge le Corriere Della Sera. Les groupes nationaux eux-mêmes sont tout sauf homogènes, des Américains aux Allemands en passant par les Italiens. Les vingt-quatre électeurs asiatiques semblent toutefois plus unis : beaucoup se tournent vers le Philippin Luis Antonio Tagle "mais aussi vers son compatriote Pablo Virgilio Siongco David, évêque de Kalookan", précise la presse italienne ce mercredi. 07:47 - Le sort de l'élection entre les mains des Eglises du Sud ? Vers l'élection d'un pape su Sud ? Pendant son pontificat, le pape François a rééquilibré les forces. Désormais, les Eglises du Sud regroupent 70 % des catholiques de la planète. Voilà pourquoi, le profil du cardinal philippin Luis Antonio Tagle revient avec insistance pour s'emparer du Saint-Siège et illustrer un certain basculement. "Il y a une forme de ressentiment du Sud vis-à-vis d’un Occident sécularisé, à la peine en termes de vocations et de pratique, mais qui se permet de continuer à prétendre diriger l’Eglise, qui plus est en flirtant avec certaines lignes rouges sur l’orthodoxie dogmatique ou la morale", relève François Mabille, auteur de Le Vatican pour Le Monde. 07:21 - "Nous verrons si nous sommes prêts", assure un papabili Ce mardi, plusieurs cardinaux n'ont pas voulu parler aux journalistes après avoir encore négocié lors des congrégations. "Nous verrons si nous sommes prêts, mais nous ne le savons pas encore", indiquait le cardinal Anders Arborelius, alors que le conclave débute ce mercredi 7 mai. Le cardinal indonésien Ignatus Suharyo Hardjoatmojo, assure de son côté que "les réunions se déroulent bien (...) Je pense que ce sera dans deux ou trois jours", pour élire le futur pape, plaisantait-il. "Nous sommes à l'écoute des situations de l'Église dans le monde entier, concluait enfin l'archevêque de Díli. 06:49 - "Un pape qui sait être un bâtisseur" espéré Lors de la 12e congrégation des cardinaux - hier, mardi 6 mai - 173 cardinaux étaient présents, dont 130 électeurs. "Nous avons parlé du thème de la communion comme thème pour le nouveau Pape. D'un Pape qui sait être un bâtisseur de ponts, le visage d'une Église samaritaine. Nous avons parlé de droit canonique, d'initiations chrétiennes et de la formation des baptisés comme mission et dialogue œcuménique", rapporte le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, lors d'un entretien avec les journalistes. Des propos rapportés dans les colonnes du Corriere Della Sera. 06:25 - Cet indice pour connaître la couleur politique du futur pape Le nouveau souverain pontife sera-t-il de droite ou de gauche ? Un premier indice sur ses orientations politiques pourrait venir de sa nationalité, un second du nom que le pape se choisira, indique le Corriere Della Sera. "En plus de 1000 ans d’histoire, ce n’est qu’en de rares occasions qu’un nouveau nom a été choisi. Nous avons toujours fait confiance aux noms traditionnels", indique Antonio Polito, journaliste politique italien. Dans les faits, c'est Jean qui est le prénom le plus répandu. "En effet, un Jean XXIV serait un puissant rappel de la révolution dans l’Église que fut le Concile Vatican II voulu précisément par Jean XXIII". Mais un François II est possible "et indiquerait clairement la voie de la continuité avec la papauté de Bergoglio". En revanche, "curieusement, le nom de Giuseppe n’a jamais été choisi", fait-il remarquer. 06/05/25 - 23:32 - Fumée blanche ou fumée noire, quelles sont leurs significations ? FIN DU DIRECT - Blanche ou noire, la fumée qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine permet de communiquer avec le monde extérieur pour les 133 « Princes de l’Église » âgés de moins de 80 ans et habilités à élire le successeur de François. Le conclave est réuni à huis clos pour une durée encore inconnue. La seule façon d’informer les fidèles de la désignation d’un nouveau pape sera la cheminée. Si de la fumée noire s’en échappe alors c’est que le scrutin n’a pas été concluant. Si elle est blanche, en revanche, c’est qu’un nouveau Pape a été désigné. La fumée est celle des bulletins de vote des cardinaux qui sont brûlés. La couleur est déterminée avec l’ajout de produits chimiques fumigènes, comme l’explique Vatican News. 06/05/25 - 22:28 - Comment le nouveau pape choisit son nom ? François II ? Benoît XVII ? Jean-Paul III ?… Une fois le pape désigné par les cardinaux électeurs, il doit s’atteler à choisir un nom, comme le rapporte le journal La Croix. Une fois à la tête de l’Église catholique, c’est à lui seul que revient le droit de se choisir un nom. La coutume remonterait au Ve siècle et puise son inspiration de la Bible dans laquelle changer de nom marque une conversion. Jean II est le premier pape à avoir changé son nom pour marquer sa foi. La tradition ne s’établit ensuite fermement qu'à partir du Xe siècle. Très souvent, le pape rend hommage à un saint ou à un pape précédent et admiré. Les numéros à la suite des noms permettent de ne pas confondre deux papes. 06/05/25 - 21:12 - Un pape italien bientôt au Vatican ? C'est en tout cas ce qu'espère Rome plus que jamais. Sur les réseaux sociaux, les messages plaidant "Il Papa deve essere ITALIANO", comprendre "le pape doit être italien", sont nombreux. Selon un sondage d'Alessandra Ghisleri, directrice de l'institut italien Euromedia Research, un tiers des Italiens plaideraient en ce sens, rapporte France 24. Alors que l'église catholique a, semble-t-il, davantage misé ces dernières décennies sur l'internationalisation, les Italiens peuvent quand même compter sur quelques papabili italiens, ainsi que sur 15% de cardinaux italiens dans le collège chargé d'élire le futur pape. Quarante-sept ans après le dernier pape italien, le prochain élu semble avoir ses chances en étant originaire de la Grande botte ! 06/05/25 - 20:11 - Pour qui milite le président Emmanuel Macron ? Si les cardinaux sont les seuls à pouvoir voter pour l'élection du pape lors du conclave, le scrutin n'en reste pas moins politique. Le président français a d'ailleurs récemment été accusé par la presse conservatrice italienne de vouloir influencer le choix du futur pape, en favorisant la candidature de l’archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Sa proximité avec le mouvement catholique Sant’Egidio était également pointée du doigt. Pour autant, selon le journaliste Bernard Lecomte, ce n'est pas pour le Français que militerait le chef de l'État. "Je pense qu'Emmanuel Macron, proche de l'influente communauté de Sant'Egidio, milite pour le très progressiste Matteo Maria Zuppi", a hypothézé l'auteur de plusieurs livres sur le Vatican, interrogé par Ouest-France.

Le nouveau souverain pontife pourrait être nommé rapidement. En effet, le cardinal salvadorien Gregorio Rosa Chavez a estimé auprès du Corriere della Sera qu'un nom pourrait être trouvé en "maximum trois jours" car "la direction est claire". Une direction claire quia de quoi surprendre, en effet, les 133 cardinaux qui participeront au conclave se connaissent peu et ont des profils différents : ils viennent de quatre continents - Afrique, Amérique, Asie et Europe - grâce à la politique d'élargissement du pape François, ils répondent aussi à des idéologies différentes allant d'une vision très conservatrice à des profils plus progressistes et réformateurs.

Certains parieurs ont estimé que l'origine géographique du nouveau pape pourrait compter, mais selon l'archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco la ligne de fracture entre cardinaux "n'est ni Nord-Sud ni fonction des périphéries", mais s'articule plutôt entre "ceux qui jugent nécessaire de recadrer les choses" après le pontificat de François, "et d'autres qui appellent à poursuivre le chantier".

Les 5 favoris pour devenir le nouveau pape

Selon le site de référence des bookmakers, Polymarket, c'est le cardinal italien Pietro Parolin qui est le mieux placé pour devenir le nouveau pape, c'est sur lui que misent les "investisseurs" du sujet. Il est considéré comme le plus susceptibles de faire consensus à l'issue du processus du vote.

Pietro Parolin

Depuis plusieurs semaines, un premier nom revient avec insistance pour remplacer le pape François : celui du cardinal italien Pietro Parolin, le secrétaire d'État et numéro 2 du Saint-Siège. L'homme de 70 ans est reconnu pour sa maîtrise des dossiers et sa diplomatie après avoir pondéré certaines positions du pape François. L'Italien né en 1955 a su tenir l'unité entre une curie opposée aux réformes et un pape favorable à une ligne novatrice. Il pourrait être l'homme de consensus recherché par l'Eglise, là ou le pape François illustrait une certaine tension entre deux tendances, les conservateurs et les progressistes. Selon Polymarket, un site sur lequel il es possible de parier sur le nom du futur pape, Pietro Parolin tire clairement son épingle du jeu et demeure en tête dans l'esprit des parieurs (et des bookmakers). Il disposerait de 30 % de chances d'être élu comme nouveau pape, nettement devant son principal concurrent à l'heure actuelle (19 %).

Luis Antonio Tagle

Le statut de grand favori de Parolin est remis en cause depuis ces derniers jours, et notamment par un homme : le cardinal philippin Luis Antonio Tagle. Si l'archevêque de Manille âgé de 67 ans est encore relativement loin dans les sondages, il pourrait bien devenir le premier pape asiatique ce qui enverrait un signal d'ouverture de l'Eglise au monde, d'autant que le cardinal oeuvre au bureau d'évangélisation missionnaire du Vatican. Sa cote de popularité ne cesse de grimper. Le Philippin, est reconnu pour sa proximité idéologique avec le pape François : défense des pauvres, accueil des migrants, ouverture envers les personnes LGBTQ+ et les divorcés-remariés. Selon The Independent, il serait même le candidat "le plus libéral". Il s'agit là d'une alternative très crédible à Pietro Parolin. Luis Antonio Tagle serait capable de combler les divisions entre progressistes et conservateurs ou entre les centres traditionnels de l'Eglise en Europe et ses communautés en croissance rapide en Asie et en Afrique selon la presse philippine. L'homme pourrait en revanche être jugé trop jeune pour devenir pape, seul véritable frein à son élection.

Matteo Maria Zuppi

Attention, la décision des cardinaux ayant la responsabilité du vote au conclave réserve souvent son lot de surprises et d'autres profils pourraient tirer leur épingle du jeu. Notamment Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne. Il a été ordonné prêtre en 1981 et a mené des missions à l'international avec un rôle de médiateur dans des conflits. Il a aussi une vision progressiste de l'Église, qui n'est pas partagée par l'ensemble de ses pairs. Proche du pape François, il a été chargé de mener une mission afin d'apaiser les tensions dans le conflit en Ukraine. Tout comme le pape François, Matteo Maria Zuppi a une position concernant l'immigration qui est bien différente de celle des derniers leaders italiens. Il est l'une des personnalités religieuses qui affiche une des visions les plus progressistes concernant les droits LGBT. En juin 2022, il a permis à un couple de personnes de même sexe de s'unir en recevant une bénédiction religieuse. Il pourrait toutefois être jugé trop proche du mouvement Sant Egidio, une association de fidèles catholiques.

Pierbattista Pizzaballa

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa fait également partie des favoris. Théologien discret, parlant parfaitement l'hébreu et l'anglais, il partage plusieurs positions clefs avec le pape François : défense des migrants, promotion du dialogue interreligieux, sobriété dans l'exercice du pouvoir. Il incarne une certaine continuité avec le pontificat précédent, tout en se tenant à distance des polémiques internes sur la doctrine. C'est précisément cette neutralité qui en fait un "papabile" crédible. À l'aise dans le monde moderne, il reste attaché à la liturgie traditionnelle, comme la messe ad orientem, tournée vers Jérusalem. Son principal défaut : son âge. À 60 ans, il pourrait être jugé trop jeune, l'Eglise n'étant pas forcément prête à accéder un pontificat de 25 ans ou plus au futur pape.

Jean-Marc Aveline

Enfin, un Français pourrait tirer son épingle du jeu et fait toujours partie du quinté de tête susceptible de prendre la succession du pape François, il s'agit de l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Âgé de 66 ans et doctorant en théologie, Jean-Marc Aveline a fondé l'Institut de science et théologie des religions de Marseille. Il a été nommé en 2013 évêque titulaire puis en 2019 archevêque de Marseille par le pape François. Il partagerait les idées de ce dernier sur la politique de tolérance au sujet des migrants et sa vision d'une Église moins européano-centrée. Son point faible : ne pas parler italien. Lundi 5 mai, le Corriere Della Sera le voyait en bonne posture pour prendre la succession du pape François, pas parmi les ultra-favoris mais dans une liste qualifiée comme une "seconde ligne", en embuscade, derrière les noms les plus cités. "Il est un fervent partisan du dialogue entre les religions et attentif aux questions d'immigration. Sa carrière ecclésiastique combine engagement académique et ministériel", loue le média italien.

