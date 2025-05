Nouveau pape : une décision imminente, suivez le deuxième jour du conclave en direct

Le nouveau pape a toutes les chances d'être désigné ce jeudi 8 mai 2025, lors du deuxième jour de conclave.

L'essentiel Le conclave se réunit de nouveau ce jeudi 8 mai, à Rome, où 133 cardinaux ont débuté leurs délibérations hier pour élire dans le plus grand secret le successeur de François, deux semaines après son décès.

Le nom du nouveau pape au toutes les chances d'être dévoilé lors de ce deuxième jour de conclave, les derniers conclaves n'ayant que rarement été plus loin. La moyenne des conclaves au XXe siècle est en effet inférieure à trois jours. Le pape Benoît XVI et François ont tous les deux été élus lors du deuxième jour, en 2005 et 2013.

Pour l'ouverture du conclave ce mercredi, c'est une fumée noire qui est sortie très tardivement de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Celle-ci sera de nouveau scrutée à la mi-journée ce jeudi, après les deux premiers tours de scrutin quotidiens, puis peu après 19h, pour les deux tours suivants.

Le nouveau pape pourrait être désigné parmi une poignée de favoris, des Italiens Pietro Parolin et Pierbattista Pizzaballa au Philippin Luis Antonio Tagle, en passant par l'archevêque de Marseille, le Français Jean-Marc Aveline, ou le numéro 2 du Saint-Siège, Pietro Parolin. Suivez l'élection du pape en direct vidéo

Le choix du nouveau pape respecte une "direction claire", comme indiqué par le cardinal salvadorien Gregorio Rosa Chavez, auprès du Corriere della Sera. Pourtant, les 133 cardinaux qui participent au conclave se connaissent peu et ont des profils différents : ils viennent de quatre continents - Afrique, Amérique, Asie et Europe - grâce à la politique d'élargissement du pape François, ils répondent aussi à des idéologies différentes allant d'une vision très conservatrice à des profils plus progressistes et réformateurs.

Certains estiment que l'origine géographique du nouveau pape pourrait compter, mais selon l'archevêque d'Alger Jean-Paul Vesco la ligne de fracture entre cardinaux "n'est ni Nord-Sud ni fonction des périphéries", mais s'articule plutôt entre "ceux qui jugent nécessaire de recadrer les choses" après le pontificat de François, "et d'autres qui appellent à poursuivre le chantier".

Les 5 favoris cités pour remplacer le pape François

Pietro Parolin

Secrétaire d'État et numéro 2 du Saint-Siège, Pietro Parolin, 70 ans, est reconnu pour sa maîtrise des dossiers et sa diplomatie après avoir pondéré certaines positions du pape François. L'Italien né en 1955 a su tenir l'unité entre une curie opposée aux réformes et un pape favorable à une ligne novatrice.

Luis Antonio Tagle

L'archevêque de Manille Luis Antonio Tagle âgé de 67 ans est encore présente un profil relativement ouvert progressiste, aucun pape asiatique n'a encore été élu. Le cardinal oeuvre également au bureau d'évangélisation missionnaire du Vatican.

Matteo Maria Zuppi

L'archevêque de Bologne a été ordonné prêtre en 1981 et a mené des missions à l'international avec un rôle de médiateur dans des conflits. Il a aussi une vision progressiste de l'Église, qui n'est pas partagée par l'ensemble de ses pairs. Proche du pape François, il a été chargé de mener une mission afin d'apaiser les tensions dans le conflit en Ukraine.

Pierbattista Pizzaballa

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa est un théologien discret, parlant parfaitement l'hébreu et l'anglais, il partage plusieurs positions clefs avec le pape François : défense des migrants, promotion du dialogue interreligieux, sobriété dans l'exercice du pouvoir. Il incarne une certaine continuité avec le pontificat précédent, tout en se tenant à distance des polémiques internes sur la doctrine.

Jean-Marc Aveline

Âgé de 66 ans et doctorant en théologie, Jean-Marc Aveline a fondé l'Institut de science et théologie des religions de Marseille. Il a été nommé en 2013 évêque titulaire puis en 2019 archevêque de Marseille par le pape François. Il partagerait les idées de ce dernier sur la politique de tolérance au sujet des migrants et sa vision d'une Église moins européano-centrée. Son point faible : ne pas parler italien.

