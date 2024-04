Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 6 avril 2024, 3 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Pour son tirage du Loto du samedi 6 mars 2024, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 3 millions d'euros. Et si c'était finalement vous qui avez les bons résultats ?

3 millions d'euros. Tel est le montant promis à celui qui parviendra à trouver la bonne combinaison lors du tirage du Loto organisé par la Française des jeux (FDJ) ce samedi 6 avril 2024. Avec un tel montant entre les mains, nul doute que nombreux sont les projets qui fourmillent dans votre tête. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer une grille directement en ligne ou dans les différents points de vente, moyennant la somme de 2,20 euros. Les résultats eux, seront connus en début de soirée.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre le 1 et le 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur... 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !