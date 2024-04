Vague de chaleur en France : un changement de températures brutal dès ce dimanche

Après une journée de samedi marquée par des températures quasi-estivales sur une large partie du territoire, les températures s'apprêtent à chuter brutalement ce dimanche 7 avril, notamment à l'Ouest avec l'arrivée de la pluie.

Un ciel mitigé en France. Après un samedi marqué par des températures estivales et un thermomètre proche des 30 degrés dans certaines régions, la France sera coupée en deux ce dimanche, avec une chute brutale des températures. D'après le dernier bulletin de Météo-France, si certains auront la chance de voir les températures dépasser les 25 degrés, notamment dans le Sud comme à Marseille, à l'inverse, l'Ouest du pays connaîtra une chute brutale de ces dernières. Les pluies, arrivées par l'ouest samedi dans la nuit, arroseront les régions allant des Ardennes à la région parisienne jusqu'aux Pays de la Loire. Dans ces régions, la baisse des températures sera notable, avec une diminution de 7 à 8 degrés par rapport à la veille. Ainsi, il fera 19 degrés à Paris contre 26 degrés samedi et 21 degrés à Tarbes contre 30 degrés la veille. À Brest, Alençon, Nantes ou La Rochelle, le thermomètre affichera 14 degrés.

Des valeurs supérieures aux normales de saison

Malgré une baisse brutale des températures ce dimanche, celles-ci resteront néanmoins supérieures de 2 à 3 degrés aux normales de saison. À l'Est de la France, le temps restera au beau fixe, similaire à la journée de samedi. Les températures, elles, avoisineront les 25 degrés en Bourgogne et dans le Rhône, à l'exception du Var et des Alpes-Maritimes où il fera 18 degrés. Le changement opéré ce dimanche devrait ensuite se poursuivre la semaine prochaine.

Après un début de précipitation dans le Nord-Ouest en début de semaine, les pluies devraient progressivement gagner tout le pays d'ici mardi 9 avril. Ce même jour, les températures ne devraient d'ailleurs pas dépasser les 15 degrés sur l'ensemble du territoire. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), où les 30 degrés ont été dépassés samedi à l'ombre avec un ressenti de 35 degrés au soleil, l'écart de ressenti sera brutal, avec une différence de près d'une vingtaine de degrés.