Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 avril 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. 82 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ ce mardi 9 avril à l'occasion de l'Euromillions. Retrouvez les résultats ici-même sans plus attendre.

Ce mardi 9 avril, la Française des Jeux vous proposait de tenter de remporter 82 millions d'euros ! Y a-t-il eu un gagnant ? Avez-vous remporté le gros lot ? Malheureusement, personne n'a remporté le Jackpot. Mais cinq personnes ont gagné 143 308, 70 euros, dont une personne en France ! Retrouvez le tirage sans plus attendre.

Tirage du 09/04/2024 19 - 23 - 26 - 27 - 46 Etoiles : 2 - 10

MyMillion :AR 193 8181

Mais qu'est-il possible d'acheter avec 82 millions d'euros ? Pas moins de 280 voitures de sport de luxe ou 82 terrains de golf ou encore 11 000 kilogrammes de caviar, si vous avez des goûts de luxe.

1 chance sur 139 de gagner le gros lot

A l'Euromillions, vous avez 1 chance sur 139 millions de remporter le gros lot. Si les chances de devenir très riche sont assez faibles, le montant moyen de la cagnotte donne le vertige : avec 5 bons numéros et les 2 bons numéros étoile, celle-ci est d'environ 49 300 000 euros. Avec un numéro étoile en moins, la moyenne du gain décroché s'effondre et passe à 470 300 euros, avec 1 chance sur près de 6,9 millions de l'emporter... Le joueur ayant trouvé 5 bons numéros, mais aucun numéro étoile décroche 80 000 euros en moyenne, mais n'a qu'une chance sur 3 millions de gagner. Avec seulement 4 bons numéros et 2 numéros étoile, le gain moyen s'établit à seulement 4 800 euros (une chance sur 621 000). Il faut au minimum 2 bons numéros ou bien un bon numéro (une chance sur 22) et deux numéros étoile (une chance sur 50) pour obtenir un gain, mais celui-ci ne dépasse pas quelques euros en moyenne.

La FDJ dénombre 23 000 points de vente "tirage" en France. Lorsque vous vous rendez chez un buraliste, récupérez un bulletin de jeu. Vous avez alors plusieurs grilles sous les yeux. Vous pouvez en remplir une seule ou plusieurs. La mise minimum est de 2,5 euros pour 1 grille simple Euro Millions + 1 code My Million par tirage.