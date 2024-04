Nouveau rebond des températures, quelle météo chez vous ce week-end ?

Cette fin de semaine s'annonce encore chaude sur la majeure partie du pays. Des températures élevées sont à prévoir mais le risque d'orage reste présent dans une partie du sud ouest.

Le week-end qui approche s'annonce très ensoleillé sur tout le pays. Les températures commencent à monter dès ce vendredi et devraient permettre aux Français de profiter d'un week-end sec et chaud sur l'ensemble du pays. L'anticyclone venu des Açores va recouvrir l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et momentanément chasser la pluie pour laisser place à un ciel bleu et dégagé. La Chaîne météo prévoit des températures estivales frôlant les 30°C pour le sud de la Garonne. Ailleurs en France, le temps sera plus doux avec une moyenne prévue entre 20 et 26°C pour samedi et dimanche.

Samedi, la fraîcheur matinale et le brouillard ressentis en campagne feront rapidement place au soleil en début d'après-midi et pour le reste de la journée. Au nord, il fera plus frais près des côtes de l'Atlantique, mais les quelques nuages près de la Manche devraient rester inoffensifs. Partout ailleurs, le ciel sera parfaitement dégagé, La chaîne météo prévoit un temps sec et très ensoleillé en particulier sur le quart sud-est du pays.

© La Chaîne Météo

Les écarts de températures entre le matin et l'après-midi seront assez importants dans tout l'Hexagone. En province, les températures devraient varier entre 3 et 14°C en matinée pour atteindre 18 à 25°C du nord au sud du pays. Dans la vallée de la Garonne, la température pourrait atteindre les 30°C mais sans les dépasser.

Dimanche sera plus contrasté sur les trois quarts du pays, l'anticyclone des Açores devrait commencer à reculer en direction de la Méditerranée tandis que les vents des Îles Britanniques pourraient atteindre le littoral nord du pays, avant de s'engouffrer dans les terres en fin d'après-midi. Le sud de la France continuera à profiter de l'anticyclone des Açores et les températures resteront estivales. La Chaîne météo annonce une possibilité d'orage en cours de soirée dans le pays basque, le reste du sud-ouest devrait lui être épargné.

Les écarts de températures seront moins grands ce dimanche, en matinée le temps restera frais sur tout le pays entre 7 et 15°C. L'après-midi sera moins chaud que la veille mais la chaleur devrait tout de même remonter, 14 à 28°C des côtes de la Manche aux régions méridionales et des Pyrénées à la Provence.

Globalement, le week-end sera ensoleillé sur tout le pays, les températures seront toujours en dessous du week-end précédent, mais resteront largement au dessus des normales de saison. Il faudra en profiter car dès lundi une baisse d'une dizaine de degrés sur tout le pays est à prévoir, en raison de l'orientation des vents du nord.