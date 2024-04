Tempête Renata : la force des vents inquiètent, plusieurs sites fermés

La tempête Renata balaie une large partie du nord du pays, avec des vents allant jusqu'à plus de 120 km/h. Certaines villes ont fermé l'accès à des lieux publics par précaution.

Après le beau temps, la tempête. Une nouvelle dépression très active, nommée Renata, traverse toute la France ce lundi 15 avril 2024. À Boulogne-sur-Mer, vers 13 heures, le vent a soufflé jusqu'à 124 km/h. Le vent n'a pas épargné l'intérieur des terres, à Valenciennes par exemple, Météo France a enregistré des rafales à 90 km/h. Le vent a soufflé fort dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les deux départements étaient en vigilance orange vent violent jusqu'à 16 heures.

Ils ont ensuite été rétrogradés en vigilance jaune par Météo France. "Mais la prudence reste de mise ", alerte l'organisme météorologique." L'ensemble de la région reste en vigilance jaune 'vent' jusqu'à 22 heures en raison de rafales autour de 70 à 90 km/h qui demeurent possibles sous les averses attendues entre cette fin d'après-midi et le début de nuit." Un coup de vent qui est associé à des averses et une chute des températures. Après un week-end estival, le mercure a baissé entre 6 et 10 degrés sur un tiers nord et 8 à 13 degrés plus au sud, jusqu'à 13 à 16 degrés proche de la Méditerranée ce lundi.

Parcs et jardins fermés

Par précaution, la SNCF a aussi interrompu le trafic des TER une grande partie de l'après-midi sur certaines lignes. Les préfectures conseillent d'être prudents dans les déplacements, notamment au retour du travail ou des établissements scolaires. Par mesure de précaution, de nombreuses villes ont annoncé la fermeture de plusieurs sites à l'image de la mairie de Nancy qui a décidé de fermer ses parcs, jardins et cimetières à partir de 16 heures. La réouverture progressive des sites se fera dès mardi, selon les services de la ville. À Lille, la fête foraine est également concernée par ses fermetures préventives. Le phénomène climatique va s'évacuer par l'Alsace et l'Allemagne en début de soirée.