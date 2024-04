Des nouveaux camions jaunes La Poste débarquent dans plusieurs départements : pour quels services ?

La Poste innove avec l'apparition de camions jaunes itinérants qui pourront offrir les mêmes services que les bureaux de poste. Une initiative pour lutter contre les disparités territoriales.

Passer dans un bureau de poste n'est pas toujours évident notamment à cause des horaires ou de la distance entre l'établissement le plus proche et son domicile. C'est pourquoi La Poste teste un nouveau concept : les camions-bureaux itinérants. La directrice générale grand public et numérique de La Poste, Nathalie Collin, a annoncé à Ouest-France le lancement de cette expérimentation avec des véhicules jaunes qui s'installeront pendant une demi-journée sur les places des villages. Ils seront dans un premier temps cinq sur les routes de France. Le dispositif a été inauguré ce vendredi 19 avril 2024 dans l'Orne.

L'objectif est de lutter contre les disparités territoriales. Si La Poste assure pour 97% de la population une présence à moins de cinq kilomètres ou de vingt minutes de voiture, des disparités départementales sont quand même perceptibles. Alors que certains territoires, comme la région parisienne, atteignent sans problème les 100% sur ce critère, le Gers, la Lozère ou encore la Meuse sont en dessous des 90%. Ce test vise aussi à se substituer à l'ouverture de nouveaux bureaux de poste où le flux serait trop faible dû au trop-peu d'habitants aux alentours.

Dans ces camions jaunes de 9 mètres carrés, ornés du slogan "La Poste vient à votre rencontre", le postier pourra recevoir les clients. Ces derniers y retrouveront tous les services habituels : achat de timbres et produits postaux, dépôt de lettres et colis, accès aux offres de téléphonie mobile, opération bancaire avec la Banque postale... Les règlements pourront se faire en carte bancaire et en espèces. Ces bureaux itinérants seront aussi des avant-postes d'opérations France services (impôts, assurance maladie, allocations familiales, emploi...). L'un des camions fera même office de distributeur pendant ce test : un postier supplémentaire sera présent pour la sécurité. Le camion sera ouvert pendant trois heures soit le matin, soit l'après-midi.

Qui est concerné ?

Au total, quarante communes verront les camions passer, soit 13 000 habitants. Les petits villages de cinq départements sont visés. Dès le 23 avril, les camions seront dans La Creuse (à Vareilles, Saint-Priest-la-Plaine, Peyrat-la-Nonière, Saint-Frion, Toulx-Sainte-Croix, Nouhant, Saint-Pierre-Bellevu, Fransèches et La Saunière), dans l'Orne (à Ménil-Hubert-en-Exmes, La Fresnaie Fayel, Aubry-le-Panthou, Champosoult, Neuville-sur-Touques, Orgères, Croisilles, Mont-Ormel, Le Sap-Andre) et dans la Haute-Marne (à Heuilley-le-Grand, Saint-Maurice, Noidant-le-Rocheux, Marac et Leuchey).

A partir du 27 avril s'ajouteront Le Gers (à Pessoulens, Encausse, Saint-Sauvy, Pessan, Le Brouilh-Monbert, Saint-Jean-le- Comtal, Gimbrède, Castéra-Lectourois, Roquelaure) et le Jura (Colonne, Château-Chalon, L'Étoile, Etival, Mesnois, La Chailleuse, Frébuans, Cressia).