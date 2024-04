Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 19 avril 2024, 120 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour cet incroyable tirage de l'Euromillions, aurez-vous assez de chance ? Réponse à l'heure des résultats.

Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 19 avril 2024 promet aux joueurs de finir la semaine en beauté ! Près de 120 millions d'euros sont en jeu. Une somme qui pourrait permettre à l'éventuel vainqueur du jour d'être nettement plus serein concernant son avenir financier. Attention toutefois à la crise cardiaque lorsque vous regarderez les résultats de l'Euromillions. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas attendus avant 21h30. Ils seront publiés dans la foulée ici même. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance une, deux ou même trois fois. À vous de voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle !

Comment participer au tirage de l'Euromillions ? Rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre dans un point de vente ou directement sur le site ou l'application FDJ. Là, le plus difficile sera de déterminer quels sont les chiffres qui, selon vous, on le plus de chance de sortir lors du tirage et pourraient vous faire gagner. Il est important de surveiller sa montre, car au-delà de 20h15, il ne sera plus possible de valider sa grille pour le tirage du jour. Ensuite, patience sera le maître mot jusqu'à, espérons-le, la victoire !