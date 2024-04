L'autoroute A13 fermée pendant tout le week-end pour des raisons de sécurité

La circulation est interrompue sur l'A13 entre Paris et Vaucresson dans les deux sens de circulation jusqu'à lundi inclus après la détection d'une fissure.

En pleine période de vacances scolaires, l'A13 ne rouvrira pas avant mardi. L'autoroute est coupée dans les deux sens depuis 23 heures jeudi entre Paris et Vaucresson, selon la direction des routes d'Île-de-France (DIRIF). Elle restera fermée au moins jusqu'à lundi inclus, pour raisons de sécurité. Une importante fissure a été découverte sur la chaussée à l'occasion d'une fermeture programmée pour travaux. "Elle longe la fin de la bretelle d'insertion et traverse l'A13 en direction du parc de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 cm selon les endroits", précise la préfecture.

Cette fissure a été provoquée par un mouvement de terrain, dont on ne connaît toujours pas l'origine. "Les causes sont en cours de diagnostic", précise la préfecture. "Il a également provoqué des fissures sur un ouvrage d'assainissement situé à 4 mètres de profondeur sous l'autoroute". Les autorités recommandent d'éviter le secteur, sauf nécessités. Des itinéraires de déviation ont été mis en place. Ainsi pour rejoindre Paris depuis Rocquencourt, il est conseillé de prendre l'A12 et la N12 en direction de Versailles, puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118). Pour rejoindre Paris depuis Bois d'Arcy, il est possible de prendre la N12 en direction de Versailles puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118).

Une réouverture "courant de la semaine prochaine"

"Une réouverture de l'A13 pourrait être envisagée dans le courant de la semaine prochaine", explique la préfecture. Des analyses ont été menées d'ores et déjà par la Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF), le département des Hauts- de-Seine, la SEVESC (concessionnaire d'assainissement pour le Département) et le domaine de Saint-Cloud. Ces dernières ont permis d'engager une "une surveillance active, qui se poursuivra dans les jours à venir", a indiqué le préfet des Hauts-de-Seine.