Rhône : victime de "propos antisémites", le maire de Mions démissionne

Le maire de la commune de Mions, Claude Cohen, a annoncé sa démission. Il dénonce le manque d'écoute des collectivités ainsi que des propos antisémites qu'il subit.

Claude Cohen, maire LR de Mions depuis dix ans, a décidé de présenter sa démission, samedi 20 avril. Sur sa page Facebook, l'élu a envoyé sa lettre de démission à la Préfète de Région. "Je suis convaincu que le changement ouvrira la voie à un nouveau chapitre pour la municipalité," explique-t-il. Parmi les raisons qui le poussent à abandonner son mandat, l'édile explique, auprès de France 3, qu'il pensait que "la métropole faciliterait des dossiers, ce qui n'est pas du tout le cas". L'absence d'écoute de la métropole de Lyon et son président écologiste, Bruno Bernard, est pointée du doigt par les maires des petites communes. En 2021, 45 "maires en colère" sur les 59 de la métropole dénonçaient la gouvernance de la majorité écologiste.

Deuxième raison évoquée : "les propos antisémites à cause de mon nom et de ma fonction sont permanents. J'en peux plus", déplore le maire auprès de la chaîne d'information. Des insultes ou des images ambigües ciblant Claude Cohen ont été relevées ces dernières années, essentiellement sur les réseaux sociaux. L'élu déclare avoir déposé plusieurs plaintes, classées sans suite. Le maire avait également été victime en 2022 d'une tentative d'agression au couteau sans motivation antisémite.

La ville pénalisée

Dernier motif mis en avant par Claude Cohen : la ville a été pénalisée pour des carences en matière de logement social après la décision de la préfète du Rhône, en janvier dernier. La ville de Mions a été privée de la possibilité de délivrer des permis de construire. La préfète estime que la commune ne fait pas suffisamment de place aux logements sociaux dans ses constructions. Une justification que ne comprend pas le maire de Mions." Je n'ai jamais refusé un seul permis de construire pour des logements sociaux. Il se trouve simplement qu'ici, il n'y a pas de foncier disponible", assure-t-il. Claude Cohen ne quitte tout de même pas totalement la politique. Il a annoncé rester membre du conseil municipal et élu de la métropole.