Retour du gel, journée la plus froide : les températures chutent en dessous des 0 degré ce mardi

En avril, ne te découvre pas d'un fil ! Ce mardi 23 avril, les températures minimales passeront, dans une bonne partie du pays, sous la barre symbolique des 0 °C. On fait le point.

Coup de froid en vue ! Alors que l'on pensait l'hiver derrière nous, les températures printanières ne sont guère au rendez-vous ces derniers jours. Et la journée de mardi ne fera pas exception. Pire encore, il faudra "gratter le pare-brise" si votre voiture dort dehors, prévient La Chaîne météo. Ce 23 avril est même déjà qualifié de journée la plus froide de la semaine. Au programme : des températures habituelles d'une... fin février, et un ressenti froid lié au vent du nord qui soufflera sur une partie de l'Hexagone. Ouest-France indique que des températures en moyenne inférieures de 6 à 7 °C, comparées aux normales de saison, sont attendues dans la matinée de mardi.

De faibles gelées s'étendront "de la Normandie et de la Picardie vers le Centre-Val de Loire, l'Auvergne Rhône-Alpes et le quart Nord-Est", prévient Météo-France dans ses prévisions, tandis que La Chaîne météo prévoit que trois quarts des régions seront affectées par un froid vif et sec, avec des gelées le matin dans les plaines et vallées et des températures qui passeront parfois sous la barre des 0 °C. L'après-midi, le thermomètre remontera légèrement. Météo-France détaille les températures qui pourront être espérées par région : "On attend généralement 10 à 12 degrés du Nord-Est à la Normandie et au Massif central, 13 à 14 degrés dans les plaines de l'ouest, jusqu'à 15-16 degrés en allant vers le littoral."

Le pourtour méditerranéen n'échappera pas à ce coup de froid. "Les maximales se montre[ro]nt également timides pour la saison avec 15 à 17 degrés seulement" mardi après-midi, toujours selon Météo-France. Au-delà de la journée de mardi, cet épisode de froid devrait se poursuivre mercredi. Mais les températures commenceront à remonter à compter de jeudi, annonce Météo-France. Vendredi, les températures continueront de grimper pour un retour aux normales de saison sur l'ensemble du pays espéré samedi.