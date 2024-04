Grève des contrôleurs aériens : une mobilisation record ce jeudi ? Les prévisions

Les syndicats des contrôleurs aériens prévoient une "mobilisation record" ce jeudi 25 avril. 70% des vols, voire plus, pourraient être affectés par la grève.

Les contrôleurs aériens sont en colère et ils veulent le faire savoir. Le principal syndicat du secteur qui représente 60% de la profession, suivi depuis par toutes les organisations syndicales des contrôleurs aériens, a annoncé une journée de grève ce jeudi 25 avril 2024, alors que les vacances de printemps battent encore leur plein pour de nombreux Français. Et le mouvement sera "très fortement suivi" d'après le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam), Pascal de Izaguirre, qui a donné une conférence de presse le mardi 23 avril.

Une première estimation du nombre de grévistes parmi les contrôleurs fournie par les compagnies aériennes et obtenue par Les Échos misait jusqu'à 70% des vols annulés ce jeudi sur les grands aéroports du pays, soit des centaines d'annulations et de retards à prévoir pour les voyageurs. Mais cette proportion peut encore évoluer, les grévistes avaient jusqu'à ce mardi midi pour se déclarer. Tout laisse à penser que la grève "aura un impact énorme" sur le trafic aérien a ajouté le président de la Fnam.

Combien de vols supprimés dans les aéroports ce jeudi 25 avril ?

"On a une mobilisation record, et donc il faut s'attendre à de très fortes perturbations, à de très gros retards", a insisté lundi soir un secrétaire national du SNCTA à l'AFP. Si près de trois quarts des contrôleurs aériens pourraient se mettre en grève au niveau national selon les prévisions, en fonction des aéroports le nombre de vols annulés devrait varier. Il devrait toutefois rester conséquent dans toutes les infrastructures. A Paris, la mobilisation s'annonce importante : "On nous a parlé de 75% (de vols supprimés) à Orly et de 65% à Roissy-Charles de Gaulle" a précisé Pascal de Izaguirre.

Dans le sud de la France aussi il faut s'attendre à des suppressions de vols. A l'aéroport Nice Côte d'Azur, jusqu'à 60% des vols devraient être perturbés. A Marseille, les prévisions sont à peine meilleures avec un vol sur deux qui sera reporté ou annulé selon l'aéroport Marseille Provence.

En matière de grève, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dévoile généralement ses prévisions l'avant-veille du jour de mobilisation. Les voyageurs devraient a priori être tenus au courant de la situation de leur vol mardi. A noter que les vols français ne seront pas les seuls touchés, les avions aux départs à aux arrivées dans des pays étrangers mais traversant le ciel au-dessus de l'Hexagone risquent aussi d'être affectés par cette grève soulignent Les Échos. Selon le journal c'est bel et bien l'ensemble du trafic aérien en Europe qui sera impacté par la mobilisation des contrôleurs aériens français.

Pourquoi les contrôleurs font-ils grève ?

A l'origine de cette grève : une nouvelle version d'un protocole visant à restructurer les services de navigation aérienne jugée tout bonnement "inacceptable" par le principale syndicat du secteur, la SNCTA. Il y est notamment question de réorganiser le travail des contrôleurs aériens afin de contrebalancer l'augmentation du trafic aérien attendue. En échange de quoi, des embauches et des hausses de rémunération sont promises.

Débutées il y a quinze mois, les négociations semblent cependant patiner. Le SNCTA évoque même un "échec de la conciliation", relaie notamment Le Figaro. "La version publiée [par la DGAC ndlr] n'est aucunement signable pour le SNCTA qui la considère comme une provocation si ce n'est une insulte", fait savoir le syndicat sur son site internet. Un préavis de grève a donc été déposé pour la journée du 25 avril.