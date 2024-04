Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 23 avril 2024, 133 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Et si vous remportiez 133 millions d'euros ce mardi ? Le tirage de l'Euromillions peut rendre cela possible à conditions toutefois de trouver les résultats et donc d'avoir... beaucoup de chance !

Ce ne sont pas 17, ni même 50 ou encore 79 millions d'euros qui sont en jeu ce mardi 23 avril 2024. Non, le tirage de l'Euromillions propose plus encore : 133 millions d'euros. En ne jouant qu'une combinaison de base, soit cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile, parmi les 12 possibles, vous pourriez ainsi multiplier votre mise de 2,50 euros, prix d'une grille, par 53,2 millions ! Mais gardons toutefois à l'esprit que remporter le tirage de l'Euromillions n'est pas chose facile. En ne jouant toujours qu'une combinaison classique, vous avez une chance sur plus de 139 millions de devenir millionnaire. Quoi qu'il en soit, les résultats de l'Euromillions seront délivrés ici même vers 21h30.

Si vous voulez avoir plus de chances de remporter un jackpot et de devenir millionnaire, il faudra voir moins grand et viser d'avantage le tirage du Loto. La grille est vendue 2,20 euros, soit 30 centimes de moins, et en ne jouant qu'une combinaison, vos chances sont d'environ une sur 19 millions. Mais il y a un "mais". Le jackpot d'un tirage du Loto est nettement moins séduisant que celui généralement proposé à l'Euromillions. Alors que 133 millions d'euros sont en jeu ce mardi soir, mercredi, la Française des jeux proposera neuf millions d'euros au Loto. Une cagnotte qui reste toutefois plutôt importante pour un tirage du Loto. Le jackpot moyen remporté étant cinq millions d'euros.