Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 avril 2024, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le tirage de ce mercredi 24 avril, la FDJ propose neuf millions d'euros. Mais l'un des joueurs parviendra-t-il à trouver les résultats ?

Le tirage du Loto devrait attirer les amateurs de belles cagnottes ce mercredi 24 avril 2024. En effet, alors que la cagnotte moyenne remportée à ce jeu de hasard s'élève à cinq millions d'euros, ce soir, ce sont pas moins de neuf millions d'euros qui sont mis en jeu. Y a-t-il une raison particulière ? Absolument pas ! Ce jackpot est simplement le fruit de sept tirages du Loto restés sans grand vainqueur. Ce huitième tirage permettra-t-il à l'un des joueurs de briser le plafond de verre ? Le suspense est à son comble. Réponse à l'heure du tirage, lorsque tous les résultats seront connus, soit vers 21 heures.

Le saviez-vous ? Si la Française des jeux propose une belle somme pour un tirage du Loto ce mercredi soir, à l'Euromillions, l'euphorie est au rendez-vous depuis plusieurs tirages. Mardi encore, 133 millions d'euros étaient sur la table. Mais une fois de plus, personne n'avait parié la combinaison gagnante. Ce sont donc 151 millions d'euros qui sont remis en jeu vendredi, lors du prochain rendez-vous. Si vous êtes intéressé, il est possible de tenter sa chance dès à présent, et ce, jusqu'à 20h15 le jour du tirage.