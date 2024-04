Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 25 avril, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Tentez de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jouant à l'Eurodreams ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer. Les résultats du tirage seront connus à 22 heures.

Ce jeudi 25 avril, la Française des Jeux vous propose de tenter de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jouant à l'Eurodreams ! Vous avez jusqu'à 20H15 pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des Jeux ou sur le site internet de la FDJ. Le tirage se déroule aux alentours de 21 heures et l'annonce des résultats est mise en ligne vers 22 heures. Attention, si vous participez trop tard, votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant, qui aura lieu lundi 29 avril 2024. Notons également qu'il s'agit d'une loterie. Tous vos espoirs de sortir gagnant de ce tirage reposent donc sur votre chance du moment et uniquement votre chance...

Comptez 2,50 euros pour participer

Le principe est simple : le joueur doit choisir six chiffres et un numéro complémentaire, le "Dream". Il faut compter 2,50 euros pour participer. En cochant ne serait-ce qu'un chiffre de plus, soit sept chiffres en tout et un numéro Dream, il vous faudra débourser 17,50 euros. Si vos chances de trouver les bons résultats EuroDreams augmenteront forcément, en cas d'absence de bons numéros, vous aurez toutefois perdu davantage. Charge à vous donc de juger votre chance du moment, car, rappelons-le, il s'agit avant tout de chance et de hasard. Mais après tout, comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien ! A noter que les gains se divisent en plusieurs lots, il est donc également possible de remporter une rente ou un chèque inférieurs à 20 000 euros. Pour le deuxième rang, le gain s'élève à 2 000 euros par mois durant 5 ans. Du troisième au dernier rang, le sixième, pas de rente mais la possibilité de gagner entre 100 et 2,50 euros. Dans l'hypothèse où le joueur valide plusieurs grilles gagnantes, le gain maximum s'élèvera à 60 000 euros pendant trente ans. Rendez-vous dans l'un des 30 000 points de vente de la FDJ ou sur son site internet.