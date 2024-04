Les demandeurs d'emploi de plus en plus violents ? France Travail dévoile des chiffres inquiétants

France Travail a fait état d'environ 16 000 signalements pour agression dans leurs agences en 2023. Un chiffre en hausse qui pourrait avoir plusieurs explications.

C'est un rapport assez alarmant : une quarantaine d'agressions ou incivilités ont lieu dans les agences France Travail chaque jour, selon un document interne révélé par le site Politis. En 2023, 15906 signalements d'agressions ont été recensés parmi les 900 agences du pays, un chiffre en hausse de 12% par rapport à 2022.

La moitié des signalements se réfère à des agressions verbales mais parfois la situation dégénère. 143 agressions physiques ont été déclaré l'an passé, dont 45 qui sont avérées sur argent et survenues en agence ou à proximité. Les employés de France Travail font aussi face à des clients en détresse, qui vont parfois jusqu'à proférer des menaces suicidaires. 3000 tels cas ont été recensés en 2023. Le reste des signalements comprend des agressions comportementales et des incivilités. Toutes ces données sont à la hausse depuis cinq ans et en particulier les incivilités avec une augmentation de 82% depuis 2019.

Plusieurs explications énumérées

Dans ce document interne, France Travail explique cette montée des tensions par le contexte actuel dans la société et notamment les chiffres liés à la délinquance qui augmentent. Pour le SNAP, premier syndicat d'entreprise, ce problème est plutôt lié au marché du travail actuel ainsi qu'à la pression mise sur les demandeurs d'emploi qui sont jugés pas "suffisamment actifs dans leurs recherches". La réforme de l'assurance-chômage à venir accentue les inquiétudes. Le gouvernement a, en effet, annoncé l'arrivée de nouvelles règles d'indemnisations plus restrictives à partir du 1er juillet 2024. Ces trois paramètres font que "les conditions d'accueil des usagers les amènent à être plus agressifs verbalement et physiquement", a ainsi analysé Laurent Mérique, le président du SNAP, comme le rapporte FranceInfo.

Si les agents de France Travail sont déjà incités à signaler tout incident, l'entreprise va généraliser la vidéo protection. Elle va également former ses employés face aux différentes situations à risques comme les intrusions armées ou les menaces de suicide de leurs clients.