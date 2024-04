Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 26 avril 2024, 151 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions propose un jackpot qui ne devrait laisser personne indifférent ce vendredi soir. Les résultats seront livrés ici à partir de 21h30.

Soirée de folie en perspective à la Française des jeux ! Alors que les températures printanières ne semblent pas vraiment au rendez-vous ces derniers jours dans l'Hexagone, plus d'un participant au tirage de l'Euromillions espérera secrètement, ou pas, remporter le gros lot ce soir pour s'envoler vers une contrée aux températures plus douces. En attendant de pouvoir envisager une démission et un départ précipité vers le soleil, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance en point de vente, sur l'application FDJ ou directement sur le site internet fdj.fr. Les résultats seront livrés ici même après 21h30.

Gardons toutefois en tête que jouer à l'Euromillions ne veut pas nécessairement dire remporter le jackpot et devenir millionnaire. Les aspirants à la victoire sont nombreux contrairement aux chances des joueurs d'y parvenir. Notons que si vous souhaitez augmenter vos chances de devenir millionnaire, il est davantage conseillé de participer au tirage du Loto qu'à l'Euromillions. Vos chances de remporter les 10 millions d'euros en jeu samedi au Loto sont en effet de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, contre une sur plus de... 139 millions de trouver la combinaison gagnante d'un tirage de l'Euromillions.