Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 26 avril 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions proposait un jackpot de 151 millions d'euros ce vendredi. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Et c'est une... déception ! Sur son site, la Française des jeux est formelle : personne n'est parvenu à trouver les résultats de l'Euromillions ce vendredi 26 avril 2024. Mais que les participants ne se morfondent pas trop vite. Certains d'entre eux sont tout de même arrivés à parier sur une partie de la combinaison gagnante. Ainsi, trois personnes ayant tenté leur chance dans l'Hexagone peuvent se targuer d'avoir remporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. En effet, deux grilles ont été cochées des cinq bons chiffres, mais d'aucun des deux numéros étoile du jour. Leurs propriétaires empochent ainsi 23 809,30 euros chacun. De plus, un participant qui avait parié sur presque toute la bonne combinaison, à l'exception près d'un numéro étoile, remporte 560 301,50 euros.

Tirage du 26/04/2024 2 - 20 - 39 - 40 - 47 Etoiles : 4 - 8

MyMillion : QG 398 5688

Prochain rendez-vous mardi. 166 millions d'euros seront en jeu. Gardons encore une fois à l'esprit que jouer à l'Euromillions ne veut pas nécessairement dire remporter le jackpot et devenir millionnaire. Les aspirants à la victoire sont nombreux contrairement aux chances des joueurs d'y parvenir. Si vous souhaitez augmenter vos chances, il est davantage conseillé de participer au tirage du Loto. Vos chances de remporter les 10 millions d'euros en jeu samedi sont de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, contre une sur plus de... 139 millions à l'Euromillions.