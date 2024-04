Grêle, inondations : de violents orages dans le Sud-Ouest

Une partie du Sud-Ouest a été touchée par de fortes grêles par endroits. Plusieurs départements avaient été placés en alerte orange aux orages par Météo France.

D'intenses orages ont frappé le Sud-Ouest, samedi 27 avril en fin de journée. De fortes pluies et des chutes de grêle ont touché la région. Huit départements de la zone avaient été placés en alerte orange aux orages par Météo France (Charente, Dordogne, Gironde, Landes, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et Lot). Près de 14 000 éclairs ont été enregistrés en France pour la journée de samedi. La ville de Dax a été particulièrement touchée. Les chaussées ont été inondées. Les rues ont été recouvertes de grêlons de la taille de 1 à 2 centimètres qui ont fortement perturbé la circulation et occasionné des dégâts.

Chute brutale des températures

De puissantes rafales de vent, avec des pointes approchant les 70 km/h, et de très fortes pluies, entre 10 et 20 millimètres ont été mesurées dans certaines zones. Les températures ont chuté brutalement à la station météo de Dax-Seyresse passant de 15,4 °C à 14 heures à 9,6 °C à 15 heures avec des rafales de vent jusqu'à 66 km/h. Ce qui montre la puissance de l'orage et l'importance des précipitations qui l'ont accompagné.

Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans le secteur. Plusieurs arbres ont été déracinés, tombant sur la chaussée ou des maisons, d'après Sud-Ouest. Selon un bilan d'Enedis, près de 10 000 clients ont été privés d'électricité dans le Sud-Ouest. Ces foyers se situent notamment en Dordogne, Corrèze et Tarn.