Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 avril 2024, 11 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto propose un beau jackpot ce lundi 29 avril 2024. Les résultats seront connus vers 21 heures. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance !

Avec les ponts du mois de mai qui se profilent, l'envie de partir en escapade quelques jours se fait sentir. Si vous remportiez le tirage du Loto ce lundi 29 avril 2024, ce n'est pas juste quelques jours cette semaine ou la prochaine que vous pourriez vous échapper à l'autre bout de la France, mais belle et bien toute une année ! Avec 11 millions d'euros, les possibilités de voyage seraient diverses et variées. Du petit séjour à Arcachon à la virée parisienne en passant par une petite semaine en montagne dans les Alpes ou les Pyrénées, voilà qui devrait faire de l'éventuel vainqueur du jour le plus heureux des gagnants. Mais pour que grand vainqueur il y ait, encore faut-il commencer par jouer. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance, moyennant au minium 2,20 euros.

Le tirage doit avoir lieu, comme chaque lundi, mercredi ou samedi, vers 20h45. Il sera diffusé en direct sur TF1, et sera bien sûr retransmis ici même vers 21 heures. Pour ceux qui affectionnent davantage les grosses cagnottes, rendez-vous mardi. Ce 30 avril, la Française des jeux et ses homologues européens vous permettront peut-être de finir le mois en beauté ! Depuis plusieurs tirages, personne ne parvient en effet à mettre la main sur les bons résultats. Conséquence, ce sont à présent 166 millions d'euros qui sont mis en jeu. Là encore, il est possible de jouer jusqu'à 20h15, le jour du tirage ! Il vous en coûtera en revanche 2,50 euros.