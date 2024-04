Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 30 avril 2024, 166 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 30 avril 2024 propose un incroyable jackpot de 166 millions d'euros. Ne vous reste plus qu'à trouver les résultats !

Pour ce tirage de l'Euromillions, les joueurs devraient être nombreux. Ce sont pas moins de 166 millions d'euros qui sont en jeu. Un jackpot qui n'est pas le plus important qui puisse être proposé à ce jeu de hasard, celui-ci s'élevant à 250 millions d'euros, mais qui reste toutefois bien supérieur à ceux généralement proposés. Vous souhaitez tenter votre chance ? Vous avez jusqu'à 20h15 pour le faire. Si votre point de vente habituel a déjà fermé ses portes, sachez qu'il est également possible de tenter sa chance sur l'application de la Française des jeux ou directement sur le site fdj.fr.

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que la cagnotte est intéressante en ce moment. En effet, au Loto, le gros lot ne cesse de grossir depuis près de trois semaines. La cagnotte s'élève à présent à 12 millions d'euros. Certes, on est loin des 166 millions d'euros mis en jeu mardi soir à l'Euromillions, mais lorsqu'on sait qu'en ne jouant qu'une combinaison nos chances sont sept fois plus élevées au Loto qu'à l'Euromillions, le jeu devient soudainement nettement plus attractif ! Avis aux amateurs, le prochain rendez-vous est prévu mercredi !