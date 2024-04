Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 30 avril 2024 remporté en France !

EUROMILLIONS. Et c'est une victoire ! Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 30 avril a été remporté. Avez-vous trouvé les résultats ?

Il était temps ! Depuis plusieurs semaines, la cagnotte grossissait, tirage après tirage. Ce mardi 30 avril 2024, la Française des jeux (FDJ) a enfin pu annoncer un grand vainqueur. Et excellente nouvelle pour les Français, le joueur avait validé sa grille dans l'Hexagone ! Il remporte ainsi la coquette somme de 166 790 050 euros. Un autre joueur ayant aussi participé au tirage de l'Euromillions en France est parvenu à parier sur les cinq chiffres et l'un des deux bons numéros étoile. Il remporte de son côté 114 649,10 euros. Voici tous les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 30/04/2024 13 - 22 - 24 - 33 - 47 Etoiles : 1 - 5

MyMillion : FQ 403 9499

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que la cagnotte est intéressante en ce moment. En effet, au Loto, le gros lot ne cesse d'augmenter depuis près de trois semaines. La cagnotte s'élève à présent à 12 millions d'euros. Certes, on est loin des 166 millions d'euros mis en jeu mardi soir à l'Euromillions, mais lorsqu'on sait qu'en ne jouant qu'une combinaison nos chances sont sept fois plus élevées au Loto qu'à l'Euromillions, le jeu devient soudainement nettement plus attractif ! Avis aux amateurs, le prochain rendez-vous est prévu mercredi !