Intempéries en France : les images impressionnantes des orages de grêle

De violents orages de grêle se sont abattus sur la partie nord du pays, occasionnant de lourds dégâts. Découvrez les images impressionnantes.

Mercredi 1er mai 2024, la grêle et de violents orages ont frappé la région Ile-de-France et plus largement, une partie du nord de la France. Au total, Météo-France avait placé 17 départements en vigilance orange, de la Marne au Cavlados. Dans les faits, la Bourgogne et l'Yonne ont été particulièrement touchés.

Des parcelles de vigne massacrées par la grêle

Des rivières de grêle ont été aperçues à La Chapelle-Vaupelteigne. D'après L'Yonne républicaine, certaines parcelles de Chablis ont été ravagées. "Il est difficile pour le moment de quantifier les dégâts, beaucoup de communes sont touchées, il est certain qu'ils seront très importants" indique le président de la Fédération de La Défense de l'appellation Chablis dans le quotidien.

Sur l'autoroute A1, dès mercredi soir dans le Val-d'Oise, le bitume était recouvert d'un manteau blanc. Les usagers de la route ont dû s'arrêter pour éviter tout accident.

D'importantes perturbations dans les aéroports

Les perturbations se sont étendues jusqu'aux aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle. Une trentaine de vols ont été déroutés. Certains passages ont donc été forcés d'atterrir à Nantes, Lille ou encore Lyon. Depuis Paris, d'autres voyageurs n'ont tout simplement pas pu décoller depuis la capitale française. Pour les plus chanceux d'entre eux, certains vols sont reprogrammés dès ce jeudi matin.

Des "grêlons de la taille d'une balle" en Île-de-France

En Côte-d'Or, la taille du grêlon ramassé par une habitante et relayé sur le compte Twitter "Météo Côte d'Or" atteste de la violence des intempéries survenues la veille. Dans le même temps, à Tremblay-en-France, des "grêlons de la taille d'une balle" sont également tombés, d'après les informations de France Bleu Paris. Le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne ont également été particulièrement touchés par d'importants orages, inondations, et chutes de grêle inhabituelles. Météo Express atteste de la quantité de grêle tombée dans la commune de Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne). Le sol est totalement recouvert, comme en plein hiver.