Toutes les sirènes vont retentir ce jeudi en France, une alerte importante

Ce jeudi, autour de 12h, plus de 2000 sirènes vont retentir, ce qui pourrait surprendre.

Ce jeudi 2 mai, entre 11h45 et 12h15, des sirènes vont retentir en France. L'heure exacte variera selon les communes. Pas de panique, il s'agit simplement du système d'alerte et d'information des populations, habituellement entendu tous les premiers mercredis du mois.

Or, le premier mercredi du mois de mai est tombé le 1er, jour férié pour la fête du travail. L'opération a donc simplement été décalée d'un jour comme l'a signalé le ministère de l'Intérieur : "Les essais mensuels du signal national d'alerte prévus chaque premier mercredi du mois ne pourront se tenir le mercredi 1er mai". Mises en place après la Seconde Guerre mondiale, ces sirènes ont pour but d'alerter la population "d'un sinistre de sécurité civile, d'origine naturelle ou technologique", comme une catastrophe naturelle par exemple. Dans ce cas, les habitants sont notamment appelés à rejoindre, sans délai, un lieu clos.

Ces messages d'alerte sont importants. Tous les premiers mercredis du mois, ces sirènes sont testées afin de vérifier leur bon fonctionnement et de permettre aux Français de les reconnaitre pour le jour où le danger serait imminent. Elles ont déjà été utilisées lors de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en 2019. Elles retentissent pendant 1 minute 41 lors des tests, alors qu'en cas de véritable alerte, la sirène est plus longue. Elles sont déclenchées par la mairie, les services départementaux d'incendie et de secours ou encore les sapeurs-pompiers. En France, 2133 sirènes sont réparties sur le territoire en fonction des zones d'alerte identifiées comme prioritaires. Lors d'essais, comme ce jeudi, aucune réaction de la population n'est donc attendue.

Ce cas de figure s'est déjà produit, il y a quelques mois, avec le 1er novembre qui était également tombé un mercredi. Toutefois, le retentissement avait, à ce moment-là, été décalé d'une semaine, résonnant ainsi le mercredi suivant. Cette année, cela n'aurait pas été possible puisque le mercredi 8 mai est également férié.