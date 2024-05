Cette farine ne doit pas être consommée : 49 personnes intoxiquées en Bretagne

La contamination de plusieurs paquets de farine de sarrasin a causé l'intoxication de 49 personnes, dont 5 enfants, en Bretagne, a alerté l'Agence régionale de santé bretonne.

Dans un communiqué daté du 26 avril 2024, l'Agence Régionale de Santé de Bretagne signale des intoxications alimentaires en lien avec la consommation de certains lots de farine de blé noir bio de la marque JP Cloteau. De la farine de blé noir que l'on trouve notamment dans les magasins spécialisés en produits d'agriculture biologique des quatre départements bretons. Le rappel intervient après plusieurs signalements d'intoxication alimentaire, causée par la présence de datura dans les graines de blé noir.

"L'ARS Bretagne a reçu 11 signalements entre le 15 avril et le 29 avril 2024 : ils concernent 49 personnes intoxiquées dont 5 enfants", précise l'agence. Deux personnes ont été hospitalisées avec "une évolution favorable" et trois autres sont passées aux urgences "quelques heures pour surveillance", selon BFMTV. Une alerte a été lancée sur le site Rappel Conso en invitant les consommateurs à vérifier s'ils possèdent de la farine de blé noir bio de la marque JP Cloteau portant le numéro de lot 2A, à consommer de préférence avant mars 2025. "Si vous détenez un produit avec ce numéro de lot, vous ne devez absolument pas le consommer", rappelle l'ARS.

De nombreux symptômes

Le datura stramonium, connu aussi sous le nom de "plante du diable" est une herbe très commune qui peut être amenée à pousser dans les champs de blé noir. Comme le rappelle l'Agence Régionale de Santé, le datura contient "naturellement de très fortes teneurs en alcaloïdes tropaniques (atropine et scopolamine). Ces alcaloïdes sont toxiques et ont des effets sur le système nerveux. Cette plante peut contaminer certaines récoltes et être à l'origine d'intoxications aiguës." Les symptômes provoqués par la consommation de cette plante peuvent être les suivants : hallucinations, sécheresse de la bouche, désorientation spatio-temporelle, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion.

Les acheteurs détenteurs d'une carte de fidélité ont été contactés individuellement. Les autres sont invités à rapporter le produit en magasin pour qu'il soit détruit. En cas de consommation du produit et si l'un des symptômes apparaît, il faut contacter son médecin traitant ou le 15.