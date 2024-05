Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 mai 2024, 3 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Pour son tirage du mercredi 8 mai 2024, la Française des Jeux vous propose de remporter la somme de 3 millions d'euros. Les résultats à découvrir prochainement.

3 millions d'euros, le montant a de quoi faire rêver. C'est en tout cas la somme mise en jeu par la Française des jeux (FDJ) ce mercredi 8 mai, et promise à celui ou celle qui parviendra à trouver la combinaison gagnante. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de remplir une grille Loto avant 20h15, en ligne ou dans l'un des points de vente de la FDJ. Après quoi, il sera trop tard. Les résultats, quant à eux, seront connus en début de soirée, aux alentours de 21 heures.

Trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, la Française des jeux propose aux joueurs de décrocher le gros lot grâce à son tirage du Loto. Moyennant le somme de 2,20 euros, vous n'avez plus qu'à choisir cinq numéros et un numéro chance parmi tous les numéros proposés. Et qui sait, peut-être que la chance sera de votre côté de la même façon qu'un habitant de la Vienne, qui s'est emparé de la somme de 13 millions d'euros le 4 mai dernier. Mais attention, le Loto est avant tout un jeu de hasard, et les chances de gagner sont minces. Ainsi, selon les statistiques, vous avez une chance sur 19 068 840 de cocher la combinaison gagnante, soit une probabilité de 0,000000052.