Quel est ce QR code qui sera obligatoire à Paris pendant les JO 2024 ?

Un QR code sera obligatoire pour se déplacer dans Paris, près des sites olympiques, cet été avant et pendant les JO 2024. L'objectif est d'éviter la présence de personnes "dangereuses".

Il n'aura "rien à voir avec le QR code Covid", a assuré le préfet de Paris Laurent Nuñez, sur France Info. Ce vendredi 10 mai, la Préfecture de police de Paris a ouvert une plateforme en ligne sur laquelle il sera possible, à partir du lundi 13 mai, de demander un QR code spécial pour les Jeux olympiques. Celui-ci sera nécessaire pour circuler dans certaines zones de la capitale cet été, aux abords des sites olympiques ou de la Seine par exemple. Le périmètre dans lequel le QR code sera obligatoire évoluera selon les dates. C'est durant la semaine précédent les Jeux olympiques et jusqu'à la cérémonie d'ouverture que la zone sera la plus étendue : elle longera la Seine, du Trocadéro jusqu'à la porte de Bercy en passant par le Louvre, le jardin des Tuileries ou encore l'île de la Cité. A cette période le périmètre sera non motorisé.

Mais qui sera concerné par ce QR code ? Tous ceux qui voudront se rendre dans la zone où il sera obligatoire : les Parisiens, les commerçants, ceux qui habitent sur des péniches mais aussi les touristes et les clients des restaurants ou des hôtels. Une fois la cérémonie d'ouverture passée, certains véhicules motorisés auront également le droit de se déplacer dans ce périmètre à l'aide de ce QR code : les voitures des riverains qui stationnent dans la zone, la police, les pompiers ou urgentistes, ou encore les pompes funèbres.

Sans QR code, il sera toujours possible de traverser la Seine via l'un des cinq ponts ouverts. "Il y aura quatre ponts traversants ouverts à la circulation automobile : Notre-Dame, Sully, Iéna et Invalides, plus un pont piéton, la passerelle Léopold-Sédar Senghor. Cinq ponts, donc, qui permettront de traverser le périmètre antiterroriste", a détaillé Gérald Darmanin au Parisien. Le ministère de l'Intérieur va également mettre en place une campagne de tractage pour aider les personnes qui n'auraient pas de smartphone ou qui seraient en situation d'illectronisme. "Les forces de l'ordre feront du discernement : si un monsieur de 95 ans arrive avec sa pièce d'identité, on fera le travail avec lui", a affirmé Gérald Darmanin.

Une enquête administrative sur chaque demandeur

Pourquoi créer ce QR code ? L'objectif est de s'assurer "qu'aucune personne dangereuse ne puisse accéder aux périmètres de sécurité" a expliqué Gérald Darmanin. L'hypothèse d'un attentat ou d'une attaque terroriste visant les Jeux olympiques n'est pas écartée et la zone dans laquelle le QR code sera obligatoire correspondra à la zone de "sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme".

Il faudra donc donner plusieurs informations pour recevoir un QR code comme son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance. Une fois la demande complétée sur la plateforme, il faudra attendre plusieurs jours pour obtenir son laissez-passer en raison des enquêtes administratives. Les inscriptions débuteront lundi 13 mai. Le préfet de Paris dément fermement l'idée qui circule "sur les sites complotistes, qui dit qu'on ne pourra pas marcher dans Paris sans QR code" pendant les Jeux. "C'est faux", affirme-t-il sur France Info vendredi 10 mai. "La vie économique et la vie personnelle des gens pourront continuer à fonctionner" avant et pendant les Jeux olympiques.