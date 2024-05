Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 13 mai 2024, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage du Loto de la semaine, la FDJ propose cinq millions d'euros. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Les résultats seront livrés ici dans la foulée.

Deux, trois, quatre... Non, ce lundi 13 mai 2024, la Française des jeux propose cinq millions d'euros à qui trouvera le bon résultat. Les amateurs de cagnottes ont jusqu'à 20h15 pour valider, au plus tard, leur grille que ce soit en boutique ou sur le site de la FDJ. Comme pour chaque tirage, la grille de base, à savoir composée des cinq chiffres et du numéro Chance nécessaires pour constituer une combinaison, est vendue 2,20 euros. Si le gros lot ne sera pas forcément remporter ce lundi soir, il y aura sans aucun doute de nombreux gagnants quand même. En effet, en trouvant le numéro Chance, il est possible de se faire rembourser sa mise de 2,20 euros. Dix numéros Chance étant possibles, vous avez donc une chance sur 10 de jouer "gratuitement".

Vous trouvez que cinq millions d'euros ce n'est pas assez ? Sachez que la FDJ propose, comme chaque lundi et jeudi, un tirage EuroDreams. Celui-ci ne met pas en jeu un gros jackpot, mais plutôt une rente. En cas de victoire, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans. Si vous visez vraiment un gros lot qui vous permettra de prendre votre retraite anticipée sans préavis, sachez que le tirage de l'Euromillions mettra 49 millions d'euros en jeu mardi soir.