Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 13 mai 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le premier tirage du Loto de la semaine, la FDJ proposait cinq millions d'euros. On vous dévoile sans plus attendre les résultats !

Et la cagnotte du prochain tirage du Loto prévu mercredi sera de... six millions d'euros ! En d'autres termes, il n'y a pas eu de grand vainqueur ce lundi 13 mai 2024. La Française des jeux proposait une cagnotte de cinq millions d'euros à qui trouverait les résultats. Mais l'heure du tirage venue, il semble que personne n'ait eu assez de chance. On note toutefois plusieurs gagnants. Trois grilles, qui avaient été cochées des cinq bons chiffres mais pas du bon numéro Chance, permettent à leurs propriétaires de repartir avec 48 545,70 euros chacun. 68 grilles offrent également un gain de 522,70 euros à leurs propriétaires. Voici tous les résultats du tirage du Loto de ce jour :

Tirage du 13/05/2024 12 - 13 - 18 - 25 - 26 Chance : 4

Joker+ 6 901 729

Option 2nd tirage : 15 - 21 - 31 - 32 - 47

10 codes gagnants : P 1066 7421 - C 5014 4372 - J 6438 3292 - G 3802 8886 - B 2700 3374 - D 1734 1171 - D 4782 3437 - F 8690 8096 - V 0365 4993 - U 4829 6243

Vous trouvez que six millions d'euros ce n'est pas assez ? Sachez que la FDJ propose, mardi un gros lot qui vous permettra de prendre votre retraite anticipée sans préavis. Le tirage de l'Euromillions mettra en effet 49 millions d'euros en jeu demain soir. Si vous êtes plus rente que méga-jackpot, sachez que, comme chaque lundi et jeudi, un tirage EuroDreams aura lieu dans trois jours. En cas de victoire, les joueurs pourront espérer remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans. Avis aux amateurs !