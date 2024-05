Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 14 mai 2024, 49 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux propose 49 millions d'euros à celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats du jour.

Ce mardi 14 mai, les amateurs de jackpots peuvent tenter leur chance pour espérer remporter un gros lot de 49 millions d'euros. Les joueurs qui souhaiteraient participer au tirage de l'Euromillions ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Bien entendu, il est possible d'en jouer plus d'une, et même plus des cinq nombres et deux numéros étioles nécessaires pour composer une combinaison sur une même grille. Reste que le prix ne sera pas le même. En effet, plus vous augmentez vos chances de trouver les résultats de l'Euromillions, plus le coût de la grille est élevé. Comptez 2,50 euros pour une grille de base et jusqu'à 945 euros si vous cochez neuf nombres compris entre 1 et 50, et trois numéros étoile.

Un montant conséquent, qui ne vous garantira, cependant, pas pour autant la victoire. Car au tirage de l'Euromillions, cinq nombres parmi les 50 possibles et deux numéros étoile parmi les 12 présents sur la grille doivent être découverts par les joueurs. En ne jouant qu'une combinaison, un participant n'a ainsi qu'une chance sur plus de 139 millions de parvenir à trouver le résultat du jour. C'est peu. Mais après tout, comme a longtemps aimé le dire la Française des jeux, "100% des gagnants ont tenté leur chance". Alors, pourquoi pas vous ?