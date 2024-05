Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 14 mai 2024 fait un gagnant en France [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a fait un grand vainqueur dans l'Hexagone. Est-ce vous ? Voici les résultats.

48 748 900 euros. Telle est l'incroyable somme remportée ce mardi 14 mai 2024 par un joueur qui a tenté sa chance au tirage de l'Euromillions en France. Deux autres grilles ont permis à leurs propriétaires, également français ou du moins ayant validé leur grille dans le pays, d'empocher 104 539,90 euros chacun. Seul l'un des deux numéros étoile leur manquait pour remporter le jackpot du jour. Alors, faites-vous partie des chanceux de ce tirage ? Ou retenterez-vous plutôt votre chance au prochain rendez-vous prévu vendredi ? Dix-sept millions d'euros seront mis en jeu. En attendant, voici les résultats de l'Euromillions.

Tirage du 14/05/2024 2 - 8 - 17 - 28 - 35 Etoiles : 7 - 9

MyMillion : LH 133 4150

Les joueurs qui souhaiteraient participer au tirage de l'Euromillions auront jusqu'à 20h15 le jour J pour valider leur grille. Bien entendu, il sera possible d'en jouer plus d'une, et même plus des cinq nombres et deux numéros étoiles nécessaires pour composer une combinaison sur une même grille. Reste que le prix ne sera pas le même. En effet, plus vous augmentez vos chances de trouver les résultats de l'Euromillions, plus le coût de la grille est élevé. Comptez 2,50 euros pour une grille de base et jusqu'à 945 euros si vous cochez neuf nombres, compris entre 1 et 50, et trois numéros étoile.

Un montant conséquent, qui ne vous garantira, cependant, pas pour autant la victoire. Car au tirage de l'Euromillions, cinq nombres parmi les 50 possibles et deux numéros étoile parmi les 12 présents sur la grille doivent être découverts par les joueurs. En ne jouant qu'une combinaison, un participant n'a ainsi qu'une chance sur plus de 139 millions de parvenir à trouver le résultat du jour. C'est peu. Mais après tout, comme a longtemps aimé le dire la Française des jeux, "100% des gagnants ont tenté leur chance". Alors, pourquoi pas vous ?