Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 16 mai 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage de l'EuroDreams, la Française des jeux promet à nouveau à un joueur de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans.

Vous avez manqué le tirage du Loto d'hier et le tirage de l'Euromillions de demain vous semble encore bien loin ? La Française des jeux organise depuis quelques mois maintenant, une nouvelle loterie. Répondant au doux nom d'EuroDreams, ce jeu promet, à l'occasion de chaque tirage, organisé les lundis et jeudis quelle que soit la météo, de remporter non pas un énorme et gigantesque gros lot, mais une rente mensuelle de 20 000 euros pendant les trente prochaines années. Bien entendu, pour bénéficier d'un tel revenu supplémentaire, il vous faudra, avant toute chose, commencer par participer au tirage. Vous avez jusqu'à 20h15 pour le faire en point de vente ou sur le site de la Française des jeux. Il vous faudra également bénéficier d'une certaine chance.

Résultat de l'EuroDreams 16/05/2024

Le résultat de l'EuroDreams sera disponible sur cette page vers 21h30-22h. Si vous êtes intéressé par une grosse cagnotte, sachez qu'il est déjà possible de tenter sa chance pour le tirage de l'Euromillions de vendredi. Seulement 17 millions d'euros seront en jeu. Seulement ? Oui, car il s'agit là de la plus petite cagnotte qui puisse être mis en jeu. Mais chacun reconnaîtra que pour le commun des mortels, 17 millions d'euros cela reste tout de même une très belle somme qui devrait permettre à l'éventuel vainqueur de couler une fin de vie plutôt paisible, du moins côté finance.