Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 mai 2024, 48 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour les plus joueurs d'entre nous, la FDJ propose ce mardi soir un tirage de l'Euromillions avec 48 millions à gagner. Les résultats seront annoncés ici dans la soirée.

Vous aimez tester votre chance ? Laisser aller votre imagination en inventant la vie que vous pourriez avoir si jamais vous trouviez le résultat de l'Euromillions ? Le tirage de ce mardi 28 mai est l'occasion idéale de ressentir ce petit frisson, faute de pouvoir connaître le grand, celui que l'on ressent quand on remporte vraiment le tirage. Car pour devenir millionnaire à l'Euromillions, mieux vaut être sûr de sa chance. En ne jouant qu'une combinaison, vos chances sont en effet de l'ordre de une sur plus de 139 millions ! Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille.

Vous redoutez de ne pas avoir assez de chance pour être le grand élu du jour ? Pourquoi ne pas participer au tirage du Loto demain, mercredi 29 mai. La Française des jeux propose en effet une belle cagnotte. Certes, pas aussi attrayante que le jackpot de l'Euromillions de ce mardi soir, mais quand on sait qu'en ne jouant qu'une grille, moyennant 2,20 euros contre 2,50 euros à l'Euromillions, vos chances sont de l'ordre d'une sur un peu plus de 19 millions, ça fait réfléchir ! Comme pour le tirage de l'Euromillions, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 mercredi soir.