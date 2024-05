Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 mai 2024, 12 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage de ce mercredi 29 mai propose une belle cagnotte. Mais trouverez-vous les résultats du jour ? Réponse vers 21 heures.

Ce mercredi 29 mai, le tirage du Loto propose une cagnotte pour le moins intéressante. En effet, faute de vainqueur lors des précédents tirages, le jackpot n'a cessé de grossir jusqu'à atteindre un montant plus important pour ce qui est d'un gros lot proposé au Loto. On reste cependant loin des gains les plus colossaux qui ont déjà pu être versés à des participants. Selon le site ce la Française des jeux, le plus grand jackpot remporté depuis la création de ce jeu de hasard est de 26 millions d'euros. Mais avec 12 millions d'euros, la cagnotte du jour propose tout de même 10 millions d'euros de plus que le gros lot minimal qui peut être mis en jeu. C'est également sept millions de plus que la cagnotte moyenne remportée au Loto.

Vous estimez que 12 millions d'euros ce n'est pas assez ? Le tirage de l'Euromillions proposera vendredi un gros lot de… 61 millions d'euros. Il est déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Gardons cependant en tête qu'à l'Euromillions, les chances de trouver les résultats du jour sont nettement moins importantes qu'au Loto. Comptez en effet une chance sur plus de 139 millions à l'Euromillions contre une sur plus de 19 millions au Loto. Mais après tout, si c'est votre jour de chance, cela ne devrait pas poser de problème…