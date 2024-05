Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 30 mai 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. 20 000 euros par mois pendant 30 ans sont en jeu pour ce tirage EuroDreams ce jeudi 30 mai 2024. Découvrez les résultats sur cette page à partir de 21 heures.

Avec son nouveau tirage Eurodreams ce jeudi 30 mai 2024, la Française des Jeux (FDJ) propose un gros jackpot. Une somme de rêve avec à la clé de quoi changer radicalement de vie : 20 000 euros par mois pendant 30 ans. La FDJ met en vente une grille à cocher, au prix de 2,50 euros. Il faut donc acheter une grille sur laquelle pour cocher 6 numéros parmi 40 et un numéro complémentaire parmi 5. Ce numéro complémentaire est appelé "numéro Dream".

Pour gagner plus de 7 millions d'euros au total, il faut avoir les bons numéros du tirage. Mais il y aura aussi des heureux qui n'auront pas les 7 bons numéros. Le deuxième rang de gain - c'est à dire les 6 bons numéros sans le numéro complémentaire - est aussi doté d'une rente, à hauteur de 2 000 euros par mois pendant 5 ans, soit 120 000 euros au total. Les gagnants des troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes rangs remportent une somme nette, respectivement 100 euros, 40 euros, 5 euros et 2,50 euros (le remboursement de la grille).

Autant le dire très clairement : les probabilités de remporter le gros lot sont extrêmement faibles. EuroDreams offre une chance sur 19 millions de remporter le gain maximum. Il y aura toutefois une chance sur 4,66 de remporter un lot nettement moindre. Les grilles d'EuroDreams peuvent s'acheter dans l'un des 30 000 points de vente de la FDJ, ou directement sur l'application mobile. Le jeu est valable dans les pays associés au projet : France mais aussi Espagne, Irlande, Belgique, Portugal, Autriche, Suisse, Luxembourg.

Que se passe-t-il si plusieurs joueurs parviennent à trouver les résultats EuroDreams du jour ? Si la FDJ promet bien 20 000 euros par mois pendant trente ans au vainqueur, en cas de victoires multiples, le gain peut toutefois être revu à la baisse. Sur son site, la FDJ précise qu'au-delà de trois grilles gagnantes au rang 1 sur l'ensemble des pays participant, "le montant de 21,6 millions d'euros est partagé" entre les joueurs. Le gain n'est alors pas reversé sous forme de rente, mais en une seule et unique fois.