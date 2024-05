"Israël assassin" : l'interview de Benyamin Netanyahou provoque la colère de milliers de manifestants

En réaction à l'interview du Premier ministre israélien sur LCI, Benyamin Netanyahou, une importante manifestation a eu lieu devant les locaux du groupe TF1. Des messages de soutien à la Palestine et contre le régime israélien ont été scandés.

Jusqu'à 2 500 personnes se sont réunies pour manifester au pied de la tour TF1, à Boulogne-Billancourt, jeudi 30 mai. En cause, la décision du groupe télévisé d'interviewer le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. La manifestation était composée de trois cortèges qui se sont avancés vers les locaux du groupe dont fait partie LCI, chaîne d'information en continu qui diffusait l'interview.

A l'entrée des bureaux, un important dispositif de sécurité avait été déployé, empêchant les militants de s'approcher de la zone. Malgré une pluie diluvienne, les manifestants étaient venus en nombre. Certains portaient des keffiehs et des drapeaux palestiniens. Des slogans tels que "Israël assassin" ou "Gaza, Gaza, Paris est avec toi" ont été criés pendant la manifestation. Les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Des appels d'organisations propalestiniennes

L'appel au rassemblement a été fait par plusieurs membres de la France insoumise et des associations, comme l'Association France Palestine Solidarité. "La place de celui que le procureur de la Cour pénale internationale considère comme un criminel de guerre et un criminel contre l'humanité est devant la justice et non sur les plateaux télé en France !", a tweeté l'organisation. Comme elle, Urgence Palestine s'est également indignée sur les réseaux sociaux, en appelant à "exiger l'annulation de la diffusion", "interpeller (les chaînes) sur les réseaux sociaux" et à se rassembler "à 19 h 00 devant TF1 et LCI".

Du côté des personnalités politiques, le député Louis Boyard a également appelé au rassemblement, tout comme Rima Hassan, sur la liste de la France Insoumise pour les élections européennes : "Salariés et stagiaires du groupe TF1 prenez vos responsabilités ! Sabotez cette émission, il n'est pas question que la parole d'un criminel de guerre soit diffusée ce soir", a-t-elle dénoncé sur X.

Ce même jour, un autre rassemblement a eu lieu pour protester contre la présence d'entreprises israéliennes au salon d'armement Eurosatory à Paris.