Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 4 juin 2024, 70 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Avant le jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros proposé vendredi, les joueurs peuvent tester leur chance pour un dernier tirage Euromillions ce mardi. Les résultats seront connus vers 21h30.

Alors que la cagnotte ne cesse de grimper ces derniers temps au Loto, le jackpot de l'Euromillions n'est pas en reste. Ce mardi 4 juin 2024, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues proposent un gros lot de 70 millions d'euros à qui trouvera le résultat de l'Euromillions. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Le tirage du code My Million, qui permet à un joueur ayant participé en France de remporter un million d'euros quoi qu'il arrive ce mardi soir, sera connu vers 21 heures. Le reste des résultats sera communiqué dans la foulée ici même ou sur le site de la FDJ.

Une chose est certaine ce mardi, qu'il y ait un grand vainqueur ou non, le prochain tirage de l'Euromillions sera riche en émotions. Et pour cause, un méga jackpot a été annoncé ce mardi ! Il se tiendra vendredi 7 juin. 130 millions d'euros seront mis sur la table à cette occasion. Il n'y aura toujours qu'un My Million qui sera en revanche tiré au sort. La grille sera vendue 2,50 euros. D'ici là, il est également possible de jouer pour le tirage du Loto de demain. Quinze millions d'euros seront mis en jeu. Une somme bien moins importante que celles proposées à l'Euromillions, mais qui a le mérite d'être "plus facile à gagner". En ne jouant qu'une combinaison classique, les joueurs ont en effet une chance sur… plus de 19 millions de trouver le résultat, contre une sur… 139 millions à l'Euromillions.