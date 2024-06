Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 8 juin, 16 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. La Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter la somme de 16 millions d'euros pour son tirage du samedi 8 juin. Êtes-vous le grand gagnant ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats.

Pour son tirage du samedi 8 juin, la Française des jeux (FDJ) mettait en jeu la somme de 16 millions d'euros. Une somme à donner le tournis synonyme de nombreux et beaux projets à celui ou celle qui trouvera la combinaison gagnante. Le tirage a eu lieu et le verdict est tombé. Alors êtes-vous l'heureux gagnant du jackpot ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats du tirage qui s'est déroulé en début de soirée.

Tirage du 08/06/2024

18 - 31 - 35 - 39 - 43 Chance : 7

Joker+ : 2 295 650

Option 2nd tirage : 1 - 19 - 35 - 44 - 47

10 codes gagnants : B 5967 9574 - I 7892 9453 - J 7846 5305 - A 4677 1054 - H4392 3880 - L 8364 5427 - R 8883 2353 - H5352 6295 - F 5852 2188 - B 2810 4699

Trois fois par semaine, la FDJ vous propose de remporter le jackpot grâce à son tirage du Loto. À la clé, une coquette somme vous permettant sans nul doute de réaliser de nombreux projets qui murissent dans votre tête. Mais si vous estimez que la somme n'est pas suffisante, vous avez également la possibilité de tenter votre chance au tirage de l'Euromillions qui a lieu le mardi et le vendredi. Pour son prochain tirage du mardi 11 juin, près de 144 millions sont ainsi promis à celui qui aura la combinaison gagnante. Attention toutefois, car les chances de gagner le gros lot sont bien moins importantes que pour le Loto. Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il vous suffit de valider une grille en échange de la somme de 2,50 euros.