Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 20 juin 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, 20 000 euros par mois pendant trente ans étaient à remporter. Les résultats sont disponibles.

Pas de surprise ce jeudi soir au tirage de l'EuroDreams. Si au Loto ou à l'Euromillions le jackpot évolue, ce n'est pas le cas à l'EuroDreams. À ce jeu de hasard, la Française des jeux (FDJ) propose inlassablement, chaque lundi et chaque jeudi, de remporter au maximum la coquette "rente" de 20 000 euros par mois, pendant… trente ans. Ce jeudi, le tirage n'a cependant pas fait de grand gagnant en France. Mais certains joueurs sont tout de même parvenus à trouver une partie du résultat.

Résultat EuroDreams du 20/06/24

1 - 2 - 7 - 13 - 19 - 21 et le N°Dream 5

Sur trente ans, 20 000 euros par mois représentent finalement "que" 7,2 millions d'euros. Une somme presque banale au tirage du Loto, et même pas à la hauteur de la plus petite cagnotte qui puisse être proposée lors d'un tirage Euromillions (17 millions d'euros). Pour ceux qui viseraient un jackpot digne des cagnottes à l'américaine, le mieux est encore de participer dès à présent au tirage Euromillions de vendredi. 195 millions d'euros seront en effet en jeu. Il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance. La grille est également vendue 2,50 euros.