Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 30 juillet 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Tic tac, tic tac... Ceux qui souhaitent participer au tirage Euromillions de ce mardi ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats seront communiqués un peu plus tard.

Comme chaque mardi et vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un nouveau tirage de l'Euromillions. Malheureusement, pour ceux qui espéraient un gros lot digne de ce nom, il faudra se contenter, ce mardi 30 juillet 2024, de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à cette loterie, soit tout de même 17 millions d'euros. Les participants peuvent tenter leur chance en point de vente FDJ, ou directement sur le site internet de la Française des jeux ou son application, jusqu'à 20h15. Les résultats seront tous livrés ici même vers 21h30 environ.

Avec une chance sur très exactement 139 838 160 de trouver le bon résultat Euromillions, certains joueurs pourraient toutefois préférer participer à d'autres loteries qui proposent moins de combinaisons possibles et donc davantage de chances de trouver les résultats gagnants. C'est le cas de l'EuroDreams. En ne jouant qu'une seule combinaison, les joueurs ont une chance sur 19 191 900 de trouver les bons résultats. Mieux encore, au Loto, un participant qui ne parie que sur une combinaison classique a une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat du jour. Reste à savoir si les cagnottes mises en jeu sont suffisamment importantes pour vous...