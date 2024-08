Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 8 août 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Ce jeudi 8 août, la Française des jeux vous propose de tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, en jouant à l'Eurodreams ! Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Tentez de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jouant à l'Eurodreams, ce jeudi 8 août ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou en ligne sur le site de la FDJ. Selon le site de la FDJ, vous avez 1 chance sur 4,66 de remporter un gain en jouant à l'EuroDreams. Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Mais qu'est-il possible de faire avec 20 000 euros par mois ? Il est possible d'investir dans des projets immobiliers, ou d'acheter 5 kilos de caviar tous les mois, ou encore se lancer dans un tour du monde ! Mais ce ne sera pas suffisant pour acheter un jet privé, si vous avez des goûts de luxe.

Comment jouer ?

Le principe est simple : le joueur doit choisir six chiffres et un numéro complémentaire, le "Dream". Il faut compter 2,50 euros pour participer. Les tirages sont prévus vers 21 heures tous les lundis et jeudis. Ils seront ensuite publiés sur le site de la Française des Jeux à 22h. A noter que les gains se divisent en plusieurs lots, il est donc également possible de remporter une rente ou un chèque inférieurs à 20 000 euros. Pour le deuxième rang, le gain s'élève à 2 000 euros par mois durant 5 ans. Du troisième au dernier rang, le sixième, pas de rente mais la possibilité de gagner entre 100 et 2,50 euros. Dans l'hypothèse où le joueur valide plusieurs grilles gagnantes, le gain maximum s'élèvera à 60 000 euros pendant trente ans. Rendez-vous dans l'un des 30 000 points de vente de la FDJ ou sur son site internet.